Plutôt chasse dans les airs ou sur terre, contre des zombies ou des humains ? La réponse vous attend peut-être en mars avec les nouveaux jeux qui s'ajoutent au PlayStation Now. World War Z, InFamous Second Son, Ace Combat 7 ou encore Superhot arrivent au catalogue.

De nouveaux jeux arrivent au catalogue PlayStation Now. Fort de ses plus de 700 jeux PS2, PS3 et PS4, le service sur abonnement de jeux accessibles en téléchargement ou en streaming sur PS4, PS5 et PC accueillent quatre nouveaux titres en ce mois de mars.

Que vous soyez amateurs de combats aériens, de luttes contre les zombies, de jeux de tir un peu original ou d’action survitaminée, vous allez être ravis.

Les jeux ajoutés au PlayStation Now en mars 2021

Les titres disponibles à compter du 2 mars :

World War Z (jusqu’au 6 septembre 2021)

InFamous Second Son

Ace Combat 7 : Skies Unknown (jusqu’au 31 mai 2021)

Superhot

Conçu par Suckerpunch, le studio derrière Ghost of Tsushima, InFamous Second Son vous embarque dans un Seattle pas si lointain que cela. Vous incarnez Delsin Rowe, un jeune homme aux superpouvoirs qui va tenter de rendre la ville à ses habitants.

Si vous avez le mal de l’air, pas certain que Ace Combat 7 : Skies Unknown ne soit votre tasse de thé. Mais les sensations sont bien au rendez-vous au sein d’avions de combat. Looping, traversée des nuages et combats stressants vous attendent pour justifier votre statut d’as des airs. Et le jeu est compatible avec le casque de réalité virtuelle PlayStation VR pour des missions exclusives.

Si vous avez la gâchette qui vous démange, Superhot va parler à votre sens tactique alors que vous devrez ajuster vos mouvements, vos réflexes et une bonne gestion du temps qui ne s’écoule que quand vous bougez. En infériorité numérique face à vos ennemis, il va falloir ajuster votre stratégie.

Moins mobiles, mais tout aussi effrayants, les zombies vous attendent eux dans World War Z. Avec quelques survivants, il faut vous organiser pour sauver l’humanité. À jouer en solo ou en coop en ligne jusqu’à quatre joueurs.