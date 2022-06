Elon Musk pense que le télétravail empêche de créer de bons produits

Dans un mail envoyé aux employés de Tesla, le PDG Elon Musk impose des conditions de présence qui seront loin de faire l'unanimité. Décryptons ce qui est imposé depuis aujourd'hui aux salariés de la firme américaine.

Alors que l’on voit seulement le bout de la pandémie de Covid-19 et du télétravail forcé pour certains, Elon Musk entend bien rappeler à ses employés qu’il souhaite une présence sur site bien plus conséquente que ce que certains aimeraient. Pire, il affirme que ceux qui ne seront pas là assez souvent seront considéré comme ayant démissionné. Comment justifie-t-il tout cela ?

Si les discours des grands patrons imposant leurs consignes ne vous plaisent guère, vous allez sans doute passer un mauvais moment en lisant le dernier courriel d’Elon Musk envoyé à tous les employés de Tesla. Suite à une fuite relayée et vérifiée sur Reddit, le Technoking de la firme annonce la couleur avec un sujet on ne peut plus équivoque : « pour être parfaitement clair ».

Tout le monde chez Tesla est obligé de passer un minimum de 40 heures par semaine au bureau. De plus, le bureau doit être là où vos collègues sont localisés, et non pas un pseudo bureau distant. Si vous ne venez pas, nous considèrerons que vous avez démissioné.

Plus vous êtes haut placé dans la hiérarchie, plus vous vous devez d’être visibles. C’est pourquoi je vivais si souvent à l’usine – pour que ceux sur les lignes de production puissent me voir travailler à leurs côtés. Si je n’avais pas fait ça, Tesla aurait coulé depuis longtemps.

Il y a bien entendu des entreprises qui n’exigent pas cela, mais quand était la dernière fois qu’elles ont sorti un nouveau produit génial ? Ça fait un bail.

Tesla a et va créer et produire les produits les plus excitants et impactants de toutes les entreprises de la planète. Cela ne va pas se produire en se téléphonant.

Merci,

Elon