 Elon Musk : son intitulé de poste est désormais « Technoking of Tesla », son CFO est le « Master of Coin »

Il ne se passe pas une semaine sans qu'Elon Musk fasse les titres de la presse. Cette fois-ci, il a fallu qu'il change simplement l'intitulé de son poste et de celui de son directeur financier.

Il était PDG de Tesla, il est désormais « Technoking of Tesla ». C’est ce que l’on a pu découvrir à la lecture d’un rapport de la SEC. En changeant l’intitulé de son poste, Elon Musk se moque de la Securities and Exchange Commission, l’organisme en charge de la réglementation et du contrôle des marchés financiers américains. Pour rappel, Elon Musk et la SEC ont une longue histoire de différends.

Des changements en pagaille

Avec ce changement d’intitulé de poste, Elon Musk fait probablement référence à son amour pour la musique techno, surtout qu’il a annoncé l’année dernière qu’il prévoit une rave cave dans la Gigafactory Berlin quand cela possible.

Ce n’est pas l’unique changement de poste, le directeur financier (CFO) devient « Master of Coin ». Ce changement est évidemment en lien avec l’investissement de 1,5 milliards de dollars américains en bitcoin de Tesla. Cette crypto-monnaie pourrait ainsi devenir un des nouveaux moyens de paiements pour s’acheter une voiture Tesla en ligne.

Ces 12 derniers mois, la valorisation de Tesla a connu une croissance fulgurante, c’est une des croissances en Bouse les plus impressionnantes de 2020, l’action de Tesla a ainsi pris 600 %.

L’usine de Fremont a généré plus de 450 cas de Covid-19

Pour rappel, Tesla avait redémarré la production de son usine de Fremont en violation des ordonnances sanitaires du comté en mars 2020. Après sa réouverture au mépris des recommandations du département de la santé, l’usine de Tesla à Fremont, en Californie, a enregistré 450 cas de COVID-19 jusqu’en décembre 2020.