Tesla Optimus : Elon Musk montre son robot humanoïde et c’est décevant

Cette nuit avait lieu l'événement Tela AI Day. L'occasion pour Elon Musk de donner des nouvelles de Tesla Optimus, son projet de robot humanoid.

L’une des dernières lubies d’Elon Musk est de commercialiser un robot domestique comme on pourrait en voir dans des films de science-fiction. La dernière fois, on parlait d’un homme dans un déguisement en lycra moulant. Désormais, on découvre un prototype fonctionnel du Tesla Optimus, le nom commercial du produit.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

En vidéo en revanche, on se rend vite compte du chemin qu’il reste à parcourir pour Tesla. Son robot peut à peine proposer une marche et soulever des objets. Tesla doit aussi réduire radicalement la consommation de son robot pour espérer le rendre un minimum autonome.

Tesla a également présenté un prototype avec un design plus avancé, mais moins fonctionnel. De l’aveu même d’Elon Musk, il était impossible pour le robot de tenir debout tout seul.

Pour Tesla, tout l’enjeu est l’industrialisation du projet. Là où toutes les marques ont échoué, Tesla aimerait écouler des millions d’exemplaires et baisser le prix « à moins de 20 000 dollars ». Clairement pas donné.

Elon just unveiled the Teslabot and it’s LOOKING AMAZING. Welcome to the future! pic.twitter.com/xgfeOy3yVj

— Brianna Wu (@BriannaWu) October 1, 2022