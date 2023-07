Le coup de génie de Tesla : remplacer le volant à droite par… un bras mécanique

Tesla aspire à minimiser tous les coûts envisageables, même si cela peut provoquer des réactions parmi certains de ses clients, y compris ceux du Royaume-Uni, du Japon ou de l'Australie.

Tesla a annoncé que les nouvelles Model S et Model X ne seront plus proposées avec le volant à droite pour des raisons économiques. Il convient toutefois de souligner que Tesla a mis en œuvre cette initiative pour ses modèles les moins vendus. Nous ne verrons pas cela appliqué aux Model 3 et Model Y.

Cette décision pourrait sembler contraire à la logique, compte tenu du fait que de nombreux pays — notamment le Royaume-Uni, le Japon, l’Australie, Chypre, l’Inde, Hong Kong, l’Irlande et l’Indonésie — ont des réglementations routières qui favorisent la conduite à gauche. Pourtant, c’est précisément dans ces pays que les nouveaux modèles de Tesla, le Model S et le Modle X, seront vendus avec le volant à gauche, tout comme en France, en Chine ou aux États-Unis.

Pour ceux qui s’intéressent à Tesla dans ces pays à circulation à gauche, la décision signifie toutefois quelques ajustements dans leur vie quotidienne. Par exemple, conduire dans un parking en Angleterre ou à une station de péage au Japon avec un véhicule où le conducteur est assis du « mauvais » côté peut s’avérer quelque peu délicat.

« The Breacher »

C’est dans ce contexte que Tesla a révélé sa solution, qui fait preuve d’une grande ingéniosité : un bras de préhension en tant qu’accessoire très spécial pour les acheteurs dans les pays à circulation à gauche.

Le bras de préhension, qui agit comme une extension du bras du conducteur, peut être utilisé pour attraper un ticket de parking à une borne d’horodateur ou pour passer une commande à un guichet de service au volant. C’est une idée à la fois audacieuse et pratique qui, bien que teintée d’humour, répond à une problématique réelle.

Il est vrai que cette initiative peut sembler drôle, mais elle illustre parfaitement la capacité de Tesla à transformer une contrainte en opportunité. Nous attendons avec impatience de voir comment cette décision sera accueillie par les conducteurs de Tesla dans les pays à circulation à gauche, et si d’autres constructeurs automobiles suivront cette tendance audacieuse et décalée. Qui sait, peut-être que dans le futur, nous verrons plus de voitures équipées de bras mécaniques dans les pays où la conduite se fait à gauche. Dans tous les cas, une chose est certaine : Tesla ne cessera jamais de nous surprendre.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).