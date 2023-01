En partenariat avec Douze Cycles, Toyota va commercialiser son tout premier vélo cargo électrique. Ce modèle sera vendu dans les 300 concessions de son réseau, à partir du mois de septembre. Le prix reste à ce jour inconnu.

Les vélos cargo électriques ont définitivement le vent en poupe depuis 2020. Les chiffres de vente ont bondi de 3000 exemplaires en 2019 à 11 000 unités en 2020, pour grimper à 17 000 modèles en 2021, apprenait-on d’Union Sport & Cycle. De nombreuses marques se sont d’ailleurs positionnées sur ce créneau, ou ont même renforcé leur présence.

Cette fois-ci, c’est au tour de Toyota France de se lancer dans l’aventure, aux côtés d’un précieux partenaire répondant au nom de Douze Cycles. Ce dernier a fait des vélos cargo électriques sa spécialité au cours des dernières années, et compte aujourd’hui une gamme de biporteurs et de longtails, adressée aux particuliers et professionnels.

Un modèle rebadgé… et très légèrement modifié

Le VAE cargo issu de ce partenariat se nomme « DOUZE Cycles x La mobilité Toyota ». Mais il suffit de jeter un œil au catalogue de Douze Cycles pour s’apercevoir d’une chose : ce cycle n’est qu’une version rebadgée du modèle Hêta, à une différence près. En lieu et place du moteur Shimano EP8 Cargo, un moteur Yamaha s’invite à la fête.

Pour le reste, la fiche technique ne diffère pas. Au passage, le communiqué de presse du constructeur automobile ne précise pas quel moteur Yamaha a été sélectionné pour l’occasion. La marque le qualifie simplement de « performant » : faut-il donc s’attendre à un système coupleux, d’au moins 75 Nm. Ce serait la moindre des choses pour un cargo.

Le « DOUZE Cycles x La mobilité Toyota » appartient à la catégorie des biporteurs : sa structure est rallongée à l’avant, afin d’accueillir une caisse de 300 litres à la fois en mesure de transporter des marchandises (usage professionnel), mais aussi un total de trois enfants ou un adulte (usage grand public). À l’avant, la capacité de charge est de 100 kg.

La firme nipponne mentionne des ceintures-harnais, dossier et assise en tissu respirant et marchepied, sans préciser si ces accessoires sont fournis de série ou disponibles en option.

Des freins rassurants

Le cycle du fabricant dijonnais a été conçu à partir d’un cadre en aluminium monocoque : sa moulure le débarrasse donc de toute pliure de soudure. C’est un petit plus en termes de finitions. Le cadre est par ailleurs produit en France et associé à des « matériaux recyclés et à faible impact environnemental » concernant les parties polymères.

D’une longueur de 2,75 mètres – c’est un peu plus que la moyenne des biporteurs –, le « DOUZE Cycles x La mobilité Toyota » s’équipe d’une batterie amovible de 500 Wh, rechargeable en 4h. Le groupe promet une autonomie de 100 km, sans préciser avec quel mode d’assistance a été obtenue cette valeur. La portée finale devrait être moindre.

Notre protagoniste du jour se montre rassurant en matière de freinage, grâce à ses freins à disque hydrauliques à quatre pistons Tektro M750. Pour la visibilité, des feux LED Busch & Müller IQ-XS Friendly ont été privilégiés. Il faut aussi compter sur une transmission Shimano Deore à 10 vitesses et des pneus Schwalbe Pick-Up (20 pouces à l’avant, 26 pouces à l’arrière).

Adressé aux cyclistes mesurant entre 155 et 195 centimètres, le biporteur de Toyota et Douze Cycles jouit d’une potence réglable afin de trouver sa position de conduite idéale. Une grande béquille centrale permet enfin de stabiliser le vélo à l’arrêt : toujours pratique si vous transportez des personnes ou du matériel.

Toyota et sa vision de l’électrique

Aucun tarif n’a pour l’instant été indiqué : à peine sait-on sa date de sortie, en septembre 2023, dans les 300 concessions du réseau Toyota. Il convient toutefois de rappeler la position discutée de Toyota envers les véhicules électriques de manière générale. Pour un responsable du groupe – à l’été 2022 – les voitures électriques n’étaient pas la seule et unique solution. Elles généraient même un battage médiatique trop important selon lui.

Il faut rappeler qu’à l’époque, Toyota n’était pas le mieux positionné sur le marché en matière de voitures électriques, lui qui concentre énormément de forces sur l’hybride – que l’Union européenne veut à terme interdire. De là à dire que son projet de biporteur électrique fasse un brin opportuniste, il n’y a qu’un pas. Même si le bénéfice du doute est toujours permis.

