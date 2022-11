Vivo Y35, Y22s et Y16 officialisés : un trio abordable, mais pas sans concessions

Vivo lance une nouvelle offensive sur le segment de l’entrée de gamme avec trois smartphones fraîchement présentés : les Vivo Y35, Y22s et Y16. Présentation.

À l’approche des fêtes de Noël, Vivo renouvelle son offre entrée de gamme avec trois nouveaux smartphones lancés entre 199 euros et 279 euros. Souhaitons la bienvenue aux Vivo Y35, Y22s et Y16, dont voici les caractéristiques principales à retenir.

Vivo Y35, le plus onéreux… avec du LCD

À 279 euros, le Vivo Y35 est le plus cher des trois. À ce prix, que peut-on retenir d’intéressant et de décevant ? Clairement, la technologie LCD fait un peu tache lorsque la concurrence propose généralement de l’OLED à un prix relativement similaire. En revanche, le taux de rafraîchissement de 90 Hz fait toujours plaisir à voir.

Le reste de la fiche technique est relativement classique :

Écran : 6,5 pouces ;

Définition : 2480 x 1080 pixels ;

Dimensions : 164,3 x 76,1 x 8,28 mm ;

Poids : 188 grammes ;

Logiciel : FunTouch OS 12 ;

Processeur : Qualcomm Snapdragon 680 ;

Appareil photo : 50 mégapixels (grand-angle) + 2 mégapixels (macro) + 2 mégapixels (profondeur) + 16 mégapixels (selfie) ;

Batterie : 5000 mAh ;

Charge : 18 W (1 à 70 W en 1 h 10) ;

Stockage : jusqu’à 256 Go (ou 1 To avec une carte microSD) ;

Coloris : Lueur Dorée et Bleu Nuit.

Vivo mentionne par ailleurs un mode Super Night pour capturer des scènes de nuit, ainsi que la fonction Extended RAM 3,0, qui « puise dans le stockage du téléphone pour obtenir de la mémoire supplémentaire ». Cela permet de grimper de 8 Go de RAM à 16 Go de RAM.

En revanche, la marque chinoise ose qualifier leur charge de « rapide » pour du 18 W. Ne vous faites pas avoir : il va falloir être patient pour grimper à 100 %. Il n’empêche qu’avec une batterie de 5000 W, vous devriez profiter d’une très bonne autonomie.

Un Vivo Y22s qui interroge

Le Vivo Y22s nous laisse dubitatifs eu égard de sa fiche technique maigrichonne et son prix de 249 euros. Ce modèle multiplie les concessions au niveau de l’écran, qui se cantonne à du HD+ (1 612 x 720) et une technologie LCD. La fiche technique ne mentionne pas le taux de rafraîchissement : ce n’est jamais bon signe et cela laisse présager du 60 Hz.

Les autres caractéristiques sont peu ou prou similaires à celles de son grand frère, excepté la quantité de stockage et de mémoire vive, ainsi que le nombre de mégapixels du capteur selfie.

Écran : 6,5 pouces ;

Dimensions : 164,30 x 76,10 x 8,38 mm ;

Poids : 192 grammes ;

Logiciel : Funtouch OS 12 ;

Processeur : Qualcomm Snapdragon 680 ;

Appareil photo : 50 mégapixels (grand-angle) + 2 mégapixels (macro) + 2 mégapixels (profondeur) + 8 mégapixels (selfie) ;

Batterie : 5000 mAh ;

Charge : 18 W ;

Stockage : 128 Go (ou 1 To avec une carte microSD) ;

RAM : 6 Go ;

Coloris : Bleu d’été, Bleu Nuit.

De la charge inversée pour le Vivo Y16

Belle surprise que nous fait Vivo pour son Y16, vendu au prix conseillé de 199 euros. Ce téléphone propose en effet une charge inversée, chose suffisamment rare pour le souligner à ce segment tarifaire. Avec, vous pouvez utiliser la batterie du Y16 pour recharger d’autres appareils externes. La puissance de cette charge n’est pas indiquée.

Cette version opte par ailleurs pour un processeur signé Mediatek, le Helio P35, et se cantonne à deux capteurs arrière. La puissance de charge filaire chute également à 10 W. La fiche technique ci-dessous résume les autres éléments à connaître.

Écran : 6,51 pouces ;

Définition : HD+ (1 600 × 720 pixels) ;

Dimensions : 163,95 x 75,55 x 8,19 mm ;

Poids : 183 grammes ;

Logiciel : FunTouch OS 12 ;

Appareil photo : 13 mégapixels (grand-angle) + 2 mégapixels (macro) + 5 mégapixels (selfie) ;

Batterie : 5000 mAh ;

Stockage : 128 Go (ou 1 To avec une carte microSD) ;

RAM : 4 Go (fonction Extended RAM, qui ajoute 1 Go de RAM virtuelle supplémentaire) ;

Coloris : Or étincelant, Noir Elegant.

Les Vivo Y35, Vivo Y22s et Vivo Y16 sont disponibles en France chez Boulanger, Carrefour, Auchan et e.Leclerc, ainsi que sur le store officiel de Vivo sur Amazon.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.