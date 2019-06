Avec ses smartphones avec un très bon rapport qualité/prix, Vivo continue de diversifier sa gamme d’appareils. Ainsi, le Vivo Z1 Pro devrait bientôt arriver, un smartphone à écran percé qui serait la version internationale de son cousin le Z5x.

Il y a quelques semaines, nous vous avions parlé du Vivo Z5x, un smartphone milieu de gamme à écran percé. On commence dès à présent à apercevoir une de ses premières variantes : le Z1 Pro.

Implantée dans plusieurs pays comme la Chine, l’Inde, la Russie ou encore la Malaisie, la marque va donc sortir le Z1 Pro pour les marchés internationaux (ceux qui sont extérieurs à la Chine), non sans apporter quelques modifications.

Côté fiche technique, ce smartphone va embarquer :

Il sera au minimum disponible en Inde si l’on en croit Gizmochina, puisque Mukul Sharma a publié sur Twitter des photos du design du smartphone.

I've got some of the live shots of the Vivo Z1 Pro (global variant of the Vivo Z5X)

The images confirm the facial unlock. The chin is fairly wide, but that was expected.#vivo #vivomobiles #vivoz5x #VivoZ1Pro pic.twitter.com/QGKvudmP9o

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 17, 2019