Volkswagen ID.6 : voilà à quoi devrait ressembler le futur SUV électrique

De premières images du SUV électrique Volkswagen ID.6 ont fuité en Chine. L’occasion de jeter un œil à son design probablement final, qui manque cependant de modernisme comparé à sa source d’inspiration, le concept ID. ROOMZZ.

Porte-étendard de la gamme électrique de Volkswagen, la flotte ID. compte aujourd’hui deux membres en ses rangs : la déjà très convaincante ID.3, accompagnée du SUV électrique ID.4 officiellement dévoilé en septembre 2020. À ce binôme viendra s’ajouter la Volkswagen ID.6, dont les premières images ont fuité en Chine puis sur Reddit. Le tout a été relayé par le site spécialisé Electrek.

Une face avant peu moderne

Basée sur la plateforme MEB et issue du concept ID. ROOMZZ dévoilé en 2019, la Volkswagen ID.6 se trouve à mi-chemin entre un SUV et un monospace. Les photos apparues sur la Toile ne sont cependant pas très flatteuses comparées aux lignes esthétiques de l’ID. ROOMZZ (photos ci-dessous). La face avant du véhicule manque en effet de modernisme, et ne se démarque pas esthétiquement par rapport à la concurrence déjà très présente sur ce segment.

À ce stade, aucune spécification technique n’a été publiée par le constructeur. L’ID.6 pourrait cependant hériter des caractéristiques de l’ID.ROOMZZ, qui revendiquerait par exemple une puissance de 225 kW (306 ch) et une autonomie de 450 kilomètres (cycle WLTP) grâce à une batterie de 82 kWh.

Probablement pas avant 2022

Il était aussi question d’une compatibilité avec une charge rapide allant jusqu’à 150 kW afin de récupérer 80 % d’énergie en l’espace de trente minutes seulement. Autant d’informations que la marque allemande devra elle-même confirmer. Selon Caradisiac, le lancement européen de la Volkswagen ID.6 n’est pas attendu avant 2022.