Les Redmi Note 11 Pro et Note 11 sont déjà à leur meilleur prix la veille de leur lancement

En ce moment, AliExpress met les petits plats dans les grands et propose non pas un mais deux coupons de réduction pour acquérir à moindre coût le Redmi Note 11 Pro 5G ou le Redmi Note 11 Pro. Et bonne nouvelle, les réductions sont valables sur les deux modèles ET sur toutes leurs configurations. De quoi faire une belle affaire quels que soient vos besoins.

Le Redmi Note 11 Pro 5G et son cousin le Redmi Note 11 Pro, annoncés il y a à peine quelques semaines voient déjà leurs prix chuter drastiquement pour passer sous la barre des 400 euros, et ce, un jour avant leur lancement officiel en France. Rappelons que la configuration la plus imposante du Redmi Note 11 Pro 5G de 8+128 Go chiffre jusqu’à 650 euros habituellement.

Grâce à une belle réduction AliExpress, doublée d’un coupon de réduction de 30 euros grâce au code SDFRF055 pour le modèle 5G et SDFRF061 pour le modèle standard, vous pourrez ainsi vous offrir ce smartphone dernier cri à prix tout petit.

Le Redmi Note 11 Pro 5G est disponible à partir de 298,80 euros

Pour un tarif de base à moins de 300 euros, la fiche technique du Redmi Note 11 Pro 5G est impressionnante.

Le Redmi Note 11 Pro 5G propose d’abord un design plutôt étonnant puisqu’il se pare de tranches bien dessinées, presque anguleuses et arbore un look tout en finesse.

À cela, s’ajoute une belle dalle Full HD+ Amoled de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz à l’avant. Une belle performance à moins de 300 euros qui offre une navigation fluide, dans tous les cas de figure.

Xiaomi a intégré en sus une batterie monstre de 5000 mAh équipée de la charge rapide 67 Watts. Un combo garantissant endurance et vitesse de chargement réduite. Il est ainsi possible de récupérer plus de la moitié de sa batterie en à peine 15 minutes de charge.

Côté photo, le Redmi Note 11 Pro 5G, offre un très beau triple module intégrant un capteur principal de 108 mégapixels, un second capteur grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. De quoi réaliser des clichés parfaitement définis dans toutes les conditions.

Cerise sur le gâteau, le Redmi Note 11 Pro 5G intègre enfin la très performante puce Snapdragon 695 compatible avec la dernière norme réseau. On retiendra donc que le smartphone signé Xiaomi offre pour un prix global inférieur à 400 euros une fiche technique premium. Si vous optez pour une configuration 6+64 Go de mémoire (extensible), vous n’aurez qu’à débourser 298,80 euros.

Le Redmi Note 11 Pro est accessible à partir de 275,80 euros

De son côté, le cousin du modèle 5G offre des caractéristiques quasi identiques. Même écran AMOLED, taux de rafraîchissement identique, batterie de 5000 mAh avec là aussi la charge rapide 67 Watts. Le triple module offre également les mêmes performances. Seul change le processeur, qui lui, est non compatible avec la 5G. À la place d’un Snapdragon 695, il faudra en effet composer avec un MediaTek Helio G96.

On notera cependant que pour des performances quasi identiques, le prix de départ de ce très bon smartphone n’est que de 275,80 euros après les différentes réductions disponibles.

Comment profiter de l’offre sur les Redmi Note 11 Pro 5G et Note 11 Pro sur AliExpress

En ce moment sur AliExpress, les Redmi Note 11 Pro 5G et Note 11 Pro sont à prix réduits sur la plateforme de e-commerce. Voici en résumé quel sera le prix du smartphone de votre choix en fonction de sa configuration après application des remises et des coupons de réduction de 30 euros :

Le Redmi Note 11 Pro 5G avec 6+64 Go de configuration : 298,80 euros

Le Redmi Note 11 Pro 5G avec 6+128 Go de configuration : 334,80 euros

Le Redmi Note 11 Pro 5G avec 8+128 Go de configuration : 358,80 euros