Le Xiaomi 12 Pro fait aussi bien en photo que le Galaxy S22 Ultra selon DXOMARK

DxOMark, laboratoire de référence en matière de test des capteurs photo de smartphone, a rendu son verdict sur le tout nouveau Xiaomi 12 Pro. Et les résultats du smartphone premium de Xiaomi sont plutôt bons...

Xiaomi s’est aventuré sur le segment du très haut de gamme avec son modèle 12 Pro. Snapdragon 8 Gen 1, triple capteur 50 mégapixels, son signé Herman, charge 120 W, écran QHD 120 Hz… le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau smartphone de Xiaomi a de sérieux arguments en sa faveur. Dans notre test complet, nous l’avions jugé très réussi, avec cependant quelques petits points faibles, parmi lesquels on compte la photo. Qu’en dit le laboratoire français DxOMark, qui s’est penché en détail sur le sujet et a révélé aujourd’hui ses résultats ?

Le Xiaomi 12 Pro fait fort en photo

Le Xiaomi 12 Pro obtient un score global de 131 en photo et se place donc en 14e position des meilleurs photophones selon DxOMark. Il fait ainsi moins bien que le Huawei P50 Pro (144), l’iPhone 13 Pro (137) ou encore le Pixel 6 Pro (135). Mais surprise, il atteint par contre le même score que le Samsung Galaxy S22 Ultra, et fait un peu mieux que l’iPhone 13 (130).

Le labo note ainsi une amélioration par rapport à la génération précédente. L’appareil est bon élève sur la gestion de l’exposition ainsi que des couleurs sur les clichés, ainsi que sur l’autofocus et la stabilisation en vidéo. Comme nous, DxOMark salue particulièrement ses bonnes performances sur les photos de nuit. Quelques points faibles sont cependant à noter : la présence d’artefacts et de bruit sur des scènes très contrastées, un zoom à moyenne et longue distance moins efficace, et du bruit sur les vidéos en basse luminosité.

Face à l’iPhone 13 Pro, le Xiaomi 12 Pro ne fait donc pas le poids sur la photo. Le labo a par contre mis le 12 Pro et le Galaxy S22 Ultra dos à dos, leurs scores étant similaires : chaque appareil à ses forces et ses faiblesses, mais globalement, DxOMark affirme que le modèle de Xiaomi s’en sort mieux pour les photos en instantané.

Un bon élève sur la partition audio

Le score audio du Xiaomi 12 Pro est de 70 : c’est par exemple moins bien que le Xiaomi Mi 10 Pro, sorti en 2020. Sur la partie audio, le 12 Pro fait toujours moins bien que les iPhone 13 et 12 ainsi que les Pixel 6. Le labo note que globalement, le téléphone ne présente pas de gros défaut sur ce point, ses points forts étant la gestion de la stéréo ainsi qu’un bon équilibre tonal, même à un haut volume d’écoute. L’appareil s’illustre en outre sur ses capacités en enregistrement audio particulièrement bonnes… sauf pour des situations comme les concerts. On notera cependant que le labo a jugé l’emplacement des microphones peu pertinents, ces derniers pouvant se retrouver facilement recouverts par les doigts.

Le Xiaomi 12 Pro s’en sort donc globalement très bien après la batterie de tests réalisés par DxOMark. Ses performances pourront surtout être comparées avec celles de ses concurrents sur le même segment. Ainsi, s’il fait généralement aussi bien que le Galaxy S22 Ultra, il coûte cependant environ 150 euros de moins. Par contre, un Pixel 6 Pro, qui obtient de meilleurs scores chez DxOMark, est lui proposé à un tarif inférieur…

