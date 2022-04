Xiaomi 12X : la version allégée du Xiaomi 12 est à présent disponible en France

Le Xiaomi 12X 5G, petit frère des Xiaomi 12 et 12 Pro, débarque en France. Pas tout à fait une version lite, mais néanmoins moins puissant que le Xiaomi 12, il est proposé dès aujourd'hui à un tarif inférieur.

Un petit dernier vient rejoindre la toute récente série des Xiaomi 12 : le Xiaomi 12X, qui vient compléter la gamme aux côtés du Xiaomi 12 et du Xiaomi 12 Pro. Similaire en tout point au Xiaomi 12, excepté côté puissance, il est finalement disponible en France, pour le moment uniquement sur la boutique officielle du fabricant chinois.

Xiaomi 12X : disponibilité et tarifs en France

La disponibilité dans l’Hexagone du Xiaomi 12X restait jusqu’ici incertaine : certains pensaient même qu’il resterait cantonné à la Chine. Pourtant, Xiaomi a bien décidé de le vendre sur le sol français et a dévoilé aujourd’hui les tarifs et la configuration disponible. Le choix va être simple à ce niveau, car une seule configuration est proposée : 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Côté coloris, Xiaomi propose les mêmes que pour le 12 : gris, bleu et violet.

Le prix, quant à lui, peut avoir de quoi étonner : Xiaomi le propose à 799,90 euros et à 849 euros en pack avec les écouteurs Xiaomi Buds 3. Le Xiaomi 12X vient donc se placer 100 euros moins cher que le modèle classique, vendu à 899,90 euros prix public, mais trouvable à un tarif inférieur chez certains marchands.

Est-ce donc suffisant pour attirer les consommateurs ? Pour 100 euros de plus, il est possible de profiter de toute la puissance de la puce Snpadragon 8 Gen 1 intégrée dans le Xiaomi 12. Le SoC Snapdragon 870 implanté dans le 12X, quant à lui, date de l’année dernière. Il propose cependant également la connectivité 5G.

Les caractéristiques du Xiaomi 12X

Pour rappel, le Xiaomi 12X présente donc le même visage que le Xiaomi 12 : écran AMOLED Full HD+ de 6,28 pouces en 120 Hz, triple module photo, avec capteur principal de 50 Mpx, ainsi qu’une caméra selfie de 32 Mpx. Il dispose lui aussi de la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, ainsi que Dolby Atmos côté son. Sa batterie de 4500 mAh peut être rechargée à 67 W, uniquement en filaire, contrairement au modèle 12 qui bénéficie de la charge sans fil.

Enfin, le téléphone est livré nativement avec le tout dernier OS disponible, à savoir MIUI 13 (Android 12).

C’est ainsi sur le processeur embarqué, ainsi que sur l’absence de charge sans fil, que le 12X se différencie du 12.

Pour le moment, le Xiaomi 12X est proposé, en version seule, uniquement sur la boutique officielle Mi.com. Le pack smartphone et écouteurs sans fil est, lui, disponible sur la Fnac. À terme, ce modèle devrait également être vendu chez Boulanger et Darty.

