Xiaomi Book Air 13 : un nouveau PC portable élégant dont on sera privé

Xiaomi dévoile en Chine un nouvel ultraportable sous Windows de sa conception. La machine a de beaux arguments pour elle, mais devrait rester inaccessible en France.

Xiaomi n’avait pas seulement ses Redmi Note 12 et 12 Pro à dévoiler. Le fabricant chinois a également levé le voile sur un nouveau PC ultraportable, le Xiaomi Book Air 13.

Le constructeur a beau affirmer que Redmi est désormais une marque indépendante en Chine, on peut remarquer que son PC portable annoncé dans la même conférence que les nouveaux Redmi ne porte pas le logo de la marque low cost.

Un ultraportable convertible en tablette

Le Xiaomi Book Air 3 est un PC portable haut de gamme équipé d’un bel écran de 13,3 pouces Oled avec une définition de 2880 x 1800 pixels et une certification Dolby Vision. On peut noter que les bords semblent particulièrement fins autour de l’écran. Conçu dans un châssis en aluminium, ce PC pèse 1,2 kg sur la balance pour 12 mm d’épaisseur. On est donc devant une machine qui devrait savoir se faire oublier dans un sac à dos.

Sous le capot, on retrouve une puce Intel Core i7 de 12e génération avec jusqu’à 16 Go de LPDDR5 et 512 Go de stockage. Une batterie de 58,3 Wh est intégrée avec une recharge à 65 W. Côté connectique, on a le droit à du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, deux ports Thunderbolt 4 et un port jack 3,5 mm.

La machine tourne sous Windows 11 et supporte Windows Hello grâce à un lecteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation.

Probablement pas prévu en France

Jusqu’à présent, les PC portables de Xiaomi ne sont jamais sortis en France. Il faut dire que cela demanderait une adaptation particulière de la marque pour le clavier physique AZERTY ainsi qu’une prise en charge de la garantie peut-être plus contraignante sur ce genre de machine que sur un smartphone.

Le Xiaomi Book Air 13 sera commercialisé à partir de 4999 yuans en Chine, soit 692 euros HT environ.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.