Distributeur de croquettes et fontaine : les animaux ont aussi droit à leur produit connecté Xiaomi

Pour Noël, vos animaux de compagnie ont aussi droit à leur cadeau bien-être et gourmand. Si Xiaomi est déjà une référence en matière d'objets connectés, la marque chinoise vient de lancer deux nouveaux produits à destination de nos compagnons poilus : un distributeur de croquettes et une fontaine à eau.

Déjà bien implanté sur le marché des smartphones, de la mobilité et des objets connectés pour la maison, Xiaomi poursuit sa diversification et s’attache désormais au bien-être de nos fidèles compagnons. En octobre dernier, la marque chinoise a lancé son premier pack Toutou Heureux dédié aux chiens et aux chats avec, au programme, un distributeur automatique de croquettes Smart Pet Food Feeder et une fontaine à eau Smart Pet Fountain.

Connectés et contrôlables à distance à l’aide de l’application Xiaomi Home, ces dispositifs vous permettent de prendre soin de votre animal même lorsque vous êtes absent. Il n’est plus nécessaire de demander à un proche ou à un voisin de remplir la gamelle en cours de journée.

S’adapter aux besoins et au rythme de votre chien ou de votre chat n’a jamais été aussi facile. Des repas programmables, de l’eau fraîche en permanence, des alertes lorsque les niveaux deviennent trop bas ou que les récipients sont sales, voilà les promesses faites par Xiaomi avec ses Smart Pet Food Feeder et Smart Pet Fountain.

Vous recherchiez le cadeau de Noël idéal pour votre boule de poils ? Le pack Toutou Heureux, comprenant le distributeur de croquettes et la fontaine à eau, est actuellement disponible sur le site de Xiaomi au prix de 159,98 euros.

Xiaomi Smart Pet Fountain : de l’eau saine en continu

Il n’est pas toujours simple de maintenir une gamelle d’eau suffisamment remplie, propre et fraîche tout au long de la journée. Pourtant, ce sont des critères indispensables pour inciter chiens et chats à boire régulièrement et préserver leur santé.

Xiaomi a donc conçu une fontaine connectée, chargée de fournir une eau de bonne qualité en continu à vos animaux de compagnie. Cet appareil peut contenir jusqu’à 2 litres d’eau et la filtre en quatre étapes pour éliminer les particules fines, les poils, le chlore résiduel, ainsi que les ions de calcium et de magnésium, ces derniers pouvant engendrer des calculs rénaux.

Selon vos préférences, l’eau peut circuler par intermittence, à une fréquence régulière, ou bien en continu. Dans tous les cas, le système sait se faire discret et silencieux, y compris la nuit, puisqu’il ne dépasse pas les 30 dB. Pour ce faire, le fabricant a surélevé la pompe, ce qui limite le bruit d’eau induit.

Petit plus : la Smart Pet Fountain est compatible avec l’application Xiaomi Home, qui envoie des notifications dès lors que le niveau d’eau est trop bas et qu’il est temps de nettoyer l’appareil ou de changer le filtre.

Xiaomi Smart Pet Food Feeder : des repas programmés et contrôlables à distance

Certains animaux de compagnie ne font qu’un seul repas par jour à heure fixe, d’autres répartissent leur ration quotidienne en plusieurs portions. Être chez soi à ces moments clés n’est pas toujours évident, sans compter que certains chiens et chats réclament à manger durant la nuit, vous obligeant alors à vous lever.

Opter pour un distributeur automatique de croquettes peut donc apporter plus de confort et de sérénité, à la fois pour le maître et pour l’animal. Le Xiaomi Smart Pet Food Feeder permet de paramétrer directement depuis l’application Xiaomi Home les horaires systématiques de repas et la quantité de croquettes à distribuer. L’application permet aussi de délivrer une quantité supplémentaire de nourriture en dehors des horaires programmés.

L’appareil est adapté à des croquettes de tailles variées (5 à 12 mm) et vous alerte par une LED et via l’application Xiaomi Home lorsqu’il faut remplir le bac. Le Smart Pet Food Feeder dispose d’une contenance de 3,6 litres, soit en moyenne 1,8 kg de croquettes. Une telle quantité permet d’alimenter un petit chien ou un chat durant plus de 15 jours.

Il est alors essentiel que la qualité de la nourriture ne s’altère pas avec le temps. Pour ce faire, le Smart Pet Food Feeder se charge de maintenir les croquettes au sec et de conserver leur fraîcheur grâce à :

un joint d’étanchéité en silicone pour bloquer le passage de l’air et limiter l’oxydation des croquettes ;

des cartouches déshydratantes pour ôter l’humidité du bac.

Xiaomi a aussi pensé aux plus gourmands et a prévu un clapet de distribution sécurisé, caché et hermétique. En prime, pour éviter la destruction de l’appareil et les risques d’électrocution de l’animal, le cordon d’alimentation est en nylon tressé et a été conçu pour résister aux mordillements éventuels.

Alimenté par secteur, le Smart Pet Food Feeder embarque aussi quatre batteries afin de continuer à distribuer les croquettes, y compris en cas de coupure de courant ou de panne d’internet.

Pensé pour le bien-être des chiens et chats, mais surtout pour la sérénité de leurs maîtres, le pack Toutou Heureux contenant une Xiaomi Smart Pet Fountain et un Smart Pet Food Feeder est à 159,98 euros.