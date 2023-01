À quoi ressembleront les produits Xiaomi du futur ?

Difficile d’imaginer le monde technologique de demain tant les innovations se sont accélérées ces dernières années. Pourtant, certaines entreprises comme Xiaomi nous donnent un aperçu des (r)évolutions à venir. Voici les projets les plus impressionnants, actuellement à l’étude chez le constructeur.

Élue par la société de conseil BCG comme l’une des entreprises les plus innovantes au monde, Xiaomi travaille sur des innovations technologiques aussi surprenantes que pratiques. Initialement spécialisée dans le marché des smartphones, la marque est aujourd’hui présente dans les secteurs de la mobilité, des objets connectés, du petit électroménager, des TV… et ses ambitions ne s’arrêtent pas là.

Pour les prochaines années, Xiaomi voit grand et entend surprendre avec des projets dignes de la science-fiction. En voici un avant-goût !

Encore des innovations à venir côté smartphone

Les smartphones sont le cœur de métier de Xiaomi. Et sur ce secteur, Xiaomi ne se contente pas de suivre la tendance, mais se place aussi comme un précurseur.

La marque a créé la surprise avec un tout nouveau concept phone : le Xiaomi 12S Ultra Concept. Mieux qu’un photophone, ce smartphone fait aussi office de boîtier reflex. Pour ce faire, il est équipé d’une monture spéciale chargée d’accueillir un objectif pour appareil photo reflex, et plus précisément les modèles de la fameuse série M de Leica. Associer la qualité de l’optique d’un reflex à la puissance matérielle et de traitement de l’image d’un smartphone premium promet des clichés d’excellentes factures.

Xiaomi travaille aussi sur de nouvelles technologies de charge rapide et sans fil. L’un de ses derniers-nés, le Redmi Note 12 Discovery Edition, supporte une charge de 210 W, soit la vitesse la plus rapide actuellement disponible sur le marché. Et pour aller encore plus loin, Xiaomi travaille activement sur sa Mi Air Charge, pour une charge véritablement sans-fil de son mobile. De quoi ne plus jamais avoir à se soucier de son niveau de batterie.

Vers un contrôle des objets connectés par la pensée

Xiaomi est très implanté sur le marché des objets connectés pour la maison et propose tant des enceintes, des TV, des purificateurs d’air, des aspirateurs robots, des caméras connectées, que des distributeurs de croquettes. Des produits variés, que certains chercheurs de la marque tentent de contrôler… par la pensée.

C’est au cœur d’un concours interne organisé cet été par Xiaomi qu’est née cette idée surprenante. Une équipe de chercheurs a conçu MiGu, le prototype d’un bandeau connecté qui se place autour de la tête. Capable de détecter et d’analyser les signaux électriques émis par le cerveau (électroencéphalogramme), il est en mesure de déduire vos intentions vis-à-vis d’un objet, et donc de lancer la commande adéquate. Une belle prouesse, qui laisse présager la place centrale que tiendront les objets connectés dans notre quotidien.

Les robots humanoïdes bientôt à votre chevet ?

Les robots humanoïdes sont depuis des décennies le symbole du monde futuriste que nous nous imaginons, mais rares sont les modèles convaincants. Le corps humain proposant des mouvements très complexes, il est difficile de parvenir à l’imiter et d’obtenir une réelle fluidité.

Pourtant, cet été, Xiaomi a en partie relevé le défi et a dévoilé CyberOne, son tout premier robot humanoïde. Digne compagnon du chien robot CyberDog, ce nouveau modèle de 1,77 m et de 52 kg peut se mouvoir, tenir des objets, soulever des poids, reconnaître des personnes, et même détecter leurs émotions.

S’il est encore trop tôt pour affirmer quelle sera sa mission future, il sera peut-être un jour l’aidant des personnes les plus fragiles, ou encore un travailleur en charge des tâches les plus pénibles et les plus dangereuses.

Une voiture électrique qui conduit de façon autonome

Si certaines personnes prennent un véritable plaisir à conduire leur véhicule, d’autres seront bientôt ravis de pouvoir s’en remettre totalement à leur voiture. Xiaomi a investi plus de 1,5 milliard d’euros de recherche et développement dans son projet de voiture électrique autonome et met tout son savoir-faire à l’œuvre.

La marque souhaite devenir dès 2024 un acteur majeur sur ce marché émergent et présente déjà un prototype bien avancé capable de gérer des situations complexes comme les ronds-points et les routes descendantes, tout en adoptant une conduite assistée qualifiée par Xiaomi de « précise, sûre et intelligente ». Le groupe travaille aussi activement sur le stationnement automatique, afin que même une fois garée près d’une borne, la voiture puisse automatiquement récupérer le câble à l’aide d’un bras mécanique et se charger.

Ces dernières années, le groupe chinois a fait preuve d’inventivité avec des idées toujours plus étonnantes. Et même si certains de ces projets ne passeront peut-être jamais le stade de la commercialisation, ils posent les bases pour de futures innovations.

