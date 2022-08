CyberOne : après les chiens, Xiaomi veut recréer les humains

CyberOne est le nouveau robot présenté par Xiaomi. Après CyberDog qui imitait un chien, ce nouvel appareil futuriste cherche plutôt à se rapprocher de l'être humain.

On connaissait le Xiaomi CyberDog, voici maintenant le Xiaomi CyberOne. Eh oui, la marque chinoise continue ses efforts dans la robotique et, cette fois-ci, au lieu de recréer une sorte de chien, la firme cherche maintenant à imiter un être humain.

Le robot humanoïde présenté par Lei Jun, patron de Xiaomi, mesure 1,77 mètre et pèse 55 kilogrammes. CyberOne est censé comprendre vos émotions et apprendre de ses erreurs grâce à son intelligence artificielle. Il peut porter des objets et même vous les ramener si vous le lui demandez. Sur scène, un robot est ainsi venu apporter une rose au présentateur.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR — leijun (@leijun) August 11, 2022

Notez que le robot peut avancer à une vitesse de 3,6 km/h. Vitesse qu’il peut atteindre rapidement grâce à un couple de 96 Nm/kg. Pour « voir le monde » qui l’entoure, le CyberOne s’appuie sur un logiciel d’imagerie conçu maison par la branche Robotic Labs de Xiaomi.

Un concurrent du Tesla Bot ?

Le Xiaomi CyberOne fait beaucoup penser au Tesla Bot qu’avait dévoilé Elon Musk il y a un an. On se demande toutefois toujours si ce genre de produits pourra vraiment se démocratiser un jour. Lei Jun, lui, ne cache pas son enthousiasme et explique que la robotique fait partie des domaines que son entreprise souhaite investir très sérieusement.

Meet #CyberOne, our first full-size humanoid robot developed by the Xiaomi Robotics Lab. He is 1.77 meters tall and weighs 52 kg, kind of a big guy among humanoid robots. What nickname should we give him?🤔 pic.twitter.com/WTPOiiC8Ji — leijun (@leijun) August 11, 2022

Il serait intéressant de pouvoir le voir en démonstration dans d’autres conditions. Pour rappel, le CyberDog nous avait laissé un peu perplexes au MWC à Barcelone…

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.