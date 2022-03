Xiaomi Cyberdog : le chien-robot nous laisse perplexes, mais il twerke bien

On a vu le chien-robot Xiaomi CyberDog au MWC 2022 à Barcelone. Il est technologiquement impressionnant, mais difficile de le trouver mignon.

Au MWC 2022, Xiaomi fait la démonstration de CyberDog, son chien-robot. Le produit perturbe autant en vrai qu’au moment où nous le découvrions.

Être mignon sans avoir de tête

Son design quadripède et sans tête ne participe pas vraiment à le rendre mignon et pourtant il est plutôt axé sur un design grand-public. Dans l’idée, les différents membres de la famille devraient pouvoir s’amuser avec lui.

Devant les spectateurs au stand de Xiaomi dans le salon, le robot a montré qu’il s’avait remuer dans tous les sens, s’accroupir, donner la pattes, sauter sur lui-même, twerker, etc. La technique est forcément impressionnante, mais difficile de ne pas être dubitatif quant à l’utilité de la bête.

Voir le Xiaomi CyberDog faire l’étalage de ses talents a surtout mis en lumière la difficulté de véhiculer une émotion avec un robot. L’occasion de se rappeler que Sony avait tout de même bien réussi son coup avec le tout mignon Aibo.

Xiaomi CyberDog // Source : Frandroid Xiaomi CyberDog // Source : Frandroid

Un peu plus loin dans le salon, sur un autre stand, le robot de Boston Dynamics faisait aussi quelques pirouettes (notamment en grimpant des marches). Toutefois, cet appareil a été pensé à la base à des fins militaires et pour porter des charges lourdes, entre autres choses. Forcément, on ne s’attend pas à voir quelque chose de mignon.

