Smartphones Xiaomi : c’est l’heure du grand déstockage chez SFR

Acheter un smartphone sans se ruiner, c’est ce que propose SFR tout le mois de janvier. De nombreux appareils Xiaomi sont ainsi proposés à partir de 1 euro lorsqu'ils sont accompagnés d’un généreux forfait mobile 150 Go.

L’heure est aux promotions chez SFR. À l’occasion du « shopping d’hiver » de l’opérateur, de nombreux smartphones Xiaomi profitent d’importantes remises lorsqu’ils sont accompagnés d’un forfait mobile 5G de 150 Go. L’occasion d’acquérir un Xiaomi 12T à très bon prix.

Le Xiaomi 12T est à 1 euro (+ 8 euros/mois)

Difficile de proposer une meilleure réduction pour ce smartphone vendu à l’origine à 649 euros et qui offre le meilleur des technologies actuellement disponible sur les smartphones milieu de gamme.

Le Xiaomi 12T bénéficie notamment de l’HyperCharge 120 W qui permet une charge complète en moins de 30 minutes, d’un module photo avec capteur principal de 108 mégapixels, et d’un bel écran AMOLED de 6,7 pouces 120 Hz. Cerise sur le gâteau, ce smartphone Xiaomi se voit équipé d’une puce Dimensity 8100-Ultra, qui offre des performances généreuses.

Jusqu’au 6 février, le Xiaomi 12T est à 1 euro grâce à une offre de remboursement. À l’achat, le smartphone vous est facturé 81 euros, puis 80 euros vous seront remboursés. Des mensualités de 8 € seront ensuite appliquées pendant 24 mois. Le smartphone est accompagné d’un forfait 5G 150 Go à 30 euros par mois (et 22 euros si vous êtes déjà client Box SFR).

Le Xiaomi 11T baisse à 1 euro avec forfait

Sorti en 2021, le Xiaomi 11T est le prédécesseur du 12T. Ici aussi, son principal atout réside dans son triple module photo dont le principal atteint les 108 mégapixels.

Sa batterie de 5 000 mAh est compatible avec l’HyperCharge 67 W assurant une belle autonomie et une vitesse de charge d’environ 30 minutes. Pour naviguer confortablement et stocker le maximum de fichiers, le Xiaomi 11T offre une belle configuration de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Le tout est soutenu par un SoC Mediatek Dimensity 1200-Ultra. Enfin, son design élégant avec écran 6,67 pouces ainsi que son capteur d’empreinte situé sur le côté de l’appareil en font un terminal très agréable à prendre en main.

Le Xiaomi 11T est proposé à 1 euro grâce à une offre de remboursement. À l’achat, le smartphone est facturé 81 euros, dont 80 vous seront remboursés après achat.

Le smartphone est accompagné d’un forfait 5G 150 Go à 30 euros par mois (et 22 euros si vous êtes déjà client Box SFR). Bon à noter, une remise de 15 euros par mois est appliquée sur le forfait pendant un an.

Le Xiaomi Note 11 est également à 1 euro

Noté 8/10 par la rédaction, le Xiaomi Note 11 peut se targuer d’un excellent score pour un smartphone à moins de 200 euros.

Pour sa gamme de prix, il propose une fiche technique quasi irréprochable. Un bel écran OLED 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 33 W, un quadruple module photo dont le principal, le grand-angle, offre des performances plus qu’honorables.

À cela, il faut ajouter une configuration efficace de 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire de stockage et un port pour microSD permettant d’étendre l’espace à 1 To.

En ce moment, le Xiaomi 11T est à 1 euro grâce à une offre de remboursement semblable à celle des deux autres smartphones de cette sélection. Le mobile vient accompagné d’un forfait 5G 150 Go de data à 30 euros par mois (ou 22 euros si vous êtes déjà client Box SFR). Là encore, une remise de 15 euros par mois pendant un an s’applique sur votre forfait mobile.

Que contient le forfait 150 Go 5G de SFR ?

Pour un tarif intéressant de 30 euros par mois (ou 20 euros si vous êtes déjà client chez SFR), vous pouvez bénéficier de :

150 Go d’internet mobile en 4G et en 5G en France métropolitaine ;

100 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

appels et SMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM ;

MMS illimités vers la France métropolitaine ;

appels illimités, SMS & MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

En plus de ce forfait très généreux en données, SFR offre divers avantages exclusifs comme :