Xiaomi 13 Ultra : son prix européen risque de piquer

Le Xiaomi 13 Ultra devrait sortir à un prix de 1499 euros en France. De quoi se placer non loin du Galaxy S23 Ultra.

Comme à son habitude, Xiaomi a présenté son dernier fleuron lors d’un lancement mondial en Chine en avril dernier, bien avant sa commercialisation en Europe. Le Xiaomi 13 Ultra devrait donc débarquer en France dans les semaines à venir, mais nous ignorons encore quand et à quel prix.

Selon Dealabs (porté par Billbil-kun dont on connaît la fiabilité sur d’autres sujets que les smartphones), le prix du Xiaomi le plus abouti du catalogue pourrait s’élever à 1499 euros, dans sa configuration 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Galaxy S23 Ultra, référence du marché, coûtait 80 euros moins cher à sa sortie, mais il est à noter que le Xiaomi devrait intégrer un chargeur rapide de 90W dans sa boîte.

Qu’attendre du Xiaomi 13 Ultra ?

Nous avions pu prendre en main une version chinoise du téléphone et il s’agit sans aucun doute d’une des futures références de la photo sur smartphone.

Pour rappel, celui-ci intègre un Snapdragon 8 Gen 2, un écran de 6,73 pouces Oled QHD en 120 Hz, une batterie de 5000 mAh et quatre modules photo, avec un zoom X3,2 et un Zoom X5.

Si Xiaomi est connu pour son agressivité sur les prix, notamment du fait de sa gamme Redmi dont c’est la spécialité, on constate que pour les modèles haut de gamme, la logique n’est pas forcément la même. Xiaomi tente petit à petit de monter en gamme et de s’éloigner de cette image de marque cantonnée à l’entrée de gamme.

