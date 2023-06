DXOMARK a révélé le classement en photo du Xiaomi 13 Ultra. S'il est loin des meilleurs scores, il obtient tout de même la même note que le Galaxy S23 Ultra.

Le lancement de la fusée Xiaomi 13 Ultra est prévu pour le 12 juin 2023. D’ici à ce qu’il soit disponible en France, à un prix qui pourrait côtoyer les 1500 euros, DXOMARK nous donne de quoi patienter. L’entreprise spécialisée dans les tests labo d’appareils électroniques, a sorti son fameux rapport sur les capacités photo du futur fleuron de Xiaomi.

Verdict : il est 14e, tant sur le segment ultra premium qu’au global. Dit comme cela, vous vous figurez sans doute qu’il ne s’agit pas d’un résultat flamboyant, mais soulignons tout de même que le Xiaomi 13 Ultra termine ex æquo avec le Galaxy S23 Ultra tout de même, avec 140 points. Il s’agit du deuxième meilleur score jamais obtenu par Xiaomi sur DXOMARK dont le Xiaomi Mi 11 Ultra avait obtenu 141 points. Pour rappel, le meilleur score est détenu par le Huawei P60 Pro avec 156 points.

Pourquoi un tel score ?

Si vous souhaitez consulter le rapport complet, il est disponible sur le site de DXOMARK. L’entreprise résume ses qualités ainsi :

Le Xiaomi 13 Ultra obtient une position élevée dans le classement DXOMARK des appareils photo grâce à une qualité d’image constante dans toutes les plages de zoom. Il est performant en basse lumière, offrant une excellente exposition et des détails naturels. Le rendu des textures et des détails sur le Xiaomi 13 Ultra est très naturel, ce qui contraste avec de nombreux concurrents directs qui ont tendance à trop accentuer les détails.

Il s’est amélioré notamment sur la qualité de son zoom, la colorimétrie en vidéo et l’autofocus. Le Xiaomi 13 Ultra ne parvient pas à monter plus haut dans le classement pour plusieurs raisons : un mauvais rendu du bokeh, une instabilité de l’exposition, des artefacts vidéo, du bruit et certaines limites sur la stabilisation.

