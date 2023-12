Avec cette montre pas chère, vous pourrez parler avec ChatGPT depuis votre poignet

La marque Black Shark a annoncé une nouvelle montre connectée qui intègre ChatGPT pour poser des questions directement depuis votre poignet.

Si les marques Poco, Mi ou Redmi de Xiaomi sont bien connues, Xiaomi développe également des appareils orientés vers le gaming avec sa marque Black Shark. Le constructeur a justement annoncé une nouvelle montre connectée sous cette marque, la Black Shark S1 Pro, avec une fonction vraiment innovante : l’intégration de ChatGPT.

On a l’habitude des montres connectées qui embarquent un assistant vocal pour répondre à des questions ou lancer des appels. Généralement, on va ainsi retrouver Siri sur les Apple Watch, Google Assistant sur les modèles sous Wear OS et Alexa sur certains modèles. Néanmoins, la Black Shark S1 Pro promet d’aller un peu plus loin avec un « support de ChatGPT ».

ChatGPT à la place d’Alexa, Siri ou Google Assistant

Concrètement, cette intégration devrait permettre aux utilisateurs de poser directement des questions à la voix à ChatGPT depuis leur montre connectée, comme l’indique le site GSMArena : « Black Shark indique que l’intégration de ChatGPT permettra à l’assistant intelligent de répondre à de simples requêtes qui seront probablement relayées de la montre à votre smartphone appairé ». Il est ainsi peu probable que la montre en elle-même soit suffisamment puissante ou intelligente pour intégrer ChatGPT en natif et il faudra donc non seulement une connexion en Bluetooth au smartphone, mais également une connexion à Internet pour profiter de cette fonctionnalité.

Outre cet assistant vocal pour le moins original, la Black Shark S1 Pro profite d’un écran Oled de 1,43 pouce de diamètre. Elle embarque le système RTOS, comme sur la Xiaomi Watch S1 Pro, ainsi qu’une autonomie de 15 jours d’après le constructeur. Bien évidemment, les données de sport et santé sont de la partie avec un cardiofréquencemètre et un oxymètre de pouls. Orientée gaming, la montre propose par ailleurs un « mode de suivi de la santé gaming », sans plus de détails.

La montre connectée Blackk Shark S1 Pro est d’ores et déjà disponible en bleu ou en noir. Elle est proposée en France au prix de 48 euros.