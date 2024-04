Pourquoi les sièges de la voiture électrique de Xiaomi sont déjà dans un piteux état

La Xiaomi SU7, la première voiture électrique de la marque, semble faire un carton absolu en Chine, quelques jours seulement après son lancement. Problème : des photos montrent des sièges de modèles exposés dans un triste état... mais ce n'est pas si étonnant. Voici pourquoi.

La Xiaomi SU7 semble bien être la star des voitures électriques de ce début d’année 2024. Après une première présentation en décembre 2023, la marque a lancé la commercialisation de sa première voiture électrique il y a quelques jours, et le rapport entre ses prix bien placés et ses technologies de pointe affolent les compteurs.

Xiaomi a ainsi annoncé avoir engrangé 88 898 commandes en seulement 24h (dont plus de 40 000 seraient fermes), ce qui est phénoménal. Malheureusement, certains détails froissent, et plusieurs photos de sièges de SU7 exposés en concessions montrent d’inquiétants signes d’usure. Quelle en est la raison ?

Un état inquiétant, mais une explication rationnelle

Des images postées sur Weibo, et regroupées par le site chinois MyDrivers, montrent ainsi des sièges d’une voiture de démonstration extrêmement sales, avec des signes d’usure, assez incompréhensibles en quelques jours.

Source : Weibo Source : Weibo

Il n’en fallait pas plus pour faire réagir les internautes, obligeant Xiaomi à s’exprimer publiquement. « Dans le cadre de l’afflux actuel de clients dépassant largement les attentes, de nombreux magasins ont reçu près de 10 000 visites en une seule journée », explique la marque sur Weibo.

« Nous ne sommes pas en mesure de confirmer si des objets durs ont rayé le cuir du siège ou si une mauvaise manipulation a causé des dommages durant cette utilisation intensive », poursuit-elle, avant de rappeler que « le nombre de passagers et l’intensité de chaque essai dépassent de loin les scénarios d’utilisation normale ».

Une situation loin d’être inédite

Xiaomi prend tout de même bonne note des critiques, et indique : « nous allons encore renforcer nos capacités de service en magasin et améliorer les garanties de nettoyage et d’entretien des véhicules d’essai ». Enfin, pour rassurer les (très nombreux) clients en attente de leur SU7, la marque assure que les sièges sont compris dans la garantie de la voiture.

Alors, certes, les images impressionnent, mais l’explication de Xiaomi est tout à fait compréhensible. Faisons un rapide calcul : à raison de trois entrées et sorties par jour dans sa voiture (hypothèse haute, soyons honnêtes), cela fait 1 095 mouvements par an sur un siège. Là, 10 000 personnes sont manifestement venues s’assoir en une seule journée !

Rappelons également que, sur chaque grand salon automobile (comme celui de Paris, qui a attiré plus de 1,4 million de visiteurs en 2004), tous les constructeurs disposent d’un service de nettoyage dédié aux voitures exposées, qui passent en continu. Chaque soir, une équipe est en outre chargée de remettre en état les modèles grâce à un stock entier de pièces détachées.

Bref, même si les images impressionnent et peuvent poser question, il est important de garder la tête froide.