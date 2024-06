Ce smartphone conçu avec Leica profite d’une grosse réduction chez cet opérateur

Grâce au forfait mobile 250 Go de SFR, le Xiaomi 13T profite d’un avantage supplémentaire. À une fiche technique soignée, avec notamment un module photo conçu avec Leica, ce smartphone performant ajoute désormais un prix réduit.

Celles et ceux ayant besoin de changer de téléphone, mais dont le budget a été amoindri par la préparation des vacances estivales, trouveront en SFR un allié de choix.

En effet, l’opérateur ne lésine pas sur les remises. Non content de réduire le prix de son forfait 250 Go pendant les 12 premiers mois, SFR baisse également le prix du Xiaomi 13T si celui-ci est pris en complément d’une offre mobile. On parle tout de même d’une économie de 620 euros.

Quand le milieu de gamme joue dans la cour des grands

Bien que son prix le place de facto sur le segment du milieu de gamme, le Xiaomi 13T est un téléphone qui s’attribue sans peine des caractéristiques premium.

Ne serait-ce que dans sa propre famille puisque son design ressemble comme deux gouttes d’eau à celui du Xiaomi 13T Pro. Les bordures sont plates, le dos brille joliment, avec un module photo carré dans le coin supérieur gauche. Outre cette esthétique plaisante, le Xiaomi 13T affiche une image superbe grâce à une dalle AMOLED QHD+ de 6,7 pouces. D’autant que celui-ci profite d’un colossal taux de rafraîchissement de 144 Hz. Quel que soit le contenu apparaissant à l’écran, le résultat est fluide, avec une bonne luminosité et une colorimétrie soignée.

L’autre force du Xiaomi 13T est d’avoir fait appel à un grand nom de la photographie pour équiper son module dorsal. C’est Leica qui a répondu à l’appel en livrant les trois capteurs suivants :

une caméra principale de 50 Mpx, f/1,9, avec des pixels de 1,22 µm ;

un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx, f/2,2 ;

un téléobjectif x2 de 50 Mpx, f/2,2.

Une configuration puissante et polyvalente qui permet notamment au Xiaomi 13T de livrer des clichés nets et précis, même si la scène est éloignée. Quant à la vidéo, le Xiaomi 13T parvient à filmer jusqu’en 8K.

Le Xiaomi 13T tire sa puissance d’un processeur Dimensity 8 200 Ultra et de 12 Go de RAM au maximum. Un combo capable de supporter aussi bien le multitâche que bon nombre de jeux 3D sans le moindre ralentissement.

Reste son autonomie. Sur ce point, le Xiaomi 13T fait fort puisque sa batterie de 5 000 mAh n’a besoin que de 42 minutes de charge pour retrouver entièrement son énergie. Ce, grâce à la Smart HyperCharge de 67 W du constructeur.

Un prix sous les 30 euros grâce au forfait de SFR

Déjà abordable vis-à-vis de certains smartphones haut de gamme aux compétences équivalente, le Xiaomi 13T devient encore plus accessible avec le forfait 250 Go de SFR.

En marge de cette offre mobile, le Xiaomi 13T tombe ainsi à 109 euros, contre 649 euros nu. Et ce n’est pas tout, puisqu’une ODR de 80 euros est également disponible, ce qui cale la facture finale à 29 euros. Soit une remise de 95 %.

Bien entendu, le forfait qui accompagne le Xiaomi 13T est tout aussi bon que le smartphone. Tous les mois, il fournit 250 Go de data en 4G et 5G, une enveloppe très généreuse qui permet d’enchaîner entre autres les contenus en streaming.

À cela, le forfait ajoute les appels/SMS et MMS illimités en France métropolitaine, dans les DOM et dans tous les pays européens, Suisse et Andorre inclus. Une enveloppe de 100 Go de données en itinérance est aussi mise à disposition de l’abonnée.

Le forfait 250 Go avec un mobile est facturé 34,99 euros par mois pendant six mois, puis 44,99 euros par mois. Le combo forfait + smartphone nécessite une période d’engagement de deux ans.