Xiaomi Zhuque, un smartphone qui ne s’utilise pas comme les autres

Xiaomi serait en train de développer un smartphones sans bouton qui pourrait sortir dès 2025.

Source : Smartprix

Smartprix s’associe au leaker chunvn8888 pour révéler les premiers détails sur un smartphone Xiaomi sans boutons. Il est actuellement connu sous le nom de code Zhuque.

Et comme dit en préambule, sa particularité serait de n’arborer aucun bouton sur son châssis. Toutes les fonctions passeraient-elles uniquement pas l’écran tactile ? Et bien pas vraiment.

Lorsque l’on dit sans bouton, on parle d’éléments mécaniques. Rien n’interdit Xiaomi de reporter des commandes sur des zones tactiles ou d’utiliser un système de pression, comme on pouvait l’avoir sur les Google Pixel 3 et 4 en France.

Une caméra sous l’écran

Et dans son objectif d’épurer le design, le Zhuque embarquerait également une caméra selfie sous l’écran, à la manière de Samsung sur son Galaxy Z Fold 6. À noter que cette prouesse ne se réalise pas sans quelques concessions sur la qualité du rendu.

Smartphones haut de gamme, ce modèle serait propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4, lequel devrait être détaillé dans le courant de l’automne. Quant au Xiaomi Zhuque, il pourrait être lancé dans la première moitié de 2025, avance SmartPrix.

Smartphone sans bouton, une vieille histoire

Le smarpthone sans bouton est un classique de la tech depuis des années, une sorte d’objectif que ne chassent pas officiellement les plus gros acteurs. Apple est le dernier en date avec les iPhone 15 Pro, mais aurait abandonné l’idée à cause de « problèmes techniques non résolus », dixit Ming-Chi Kuo.

D’autres s’y essayent comme le Manta 7X qui sortait sans bouton physique en 2015 ou Meizu qui est parvenu à commercialisé le Zero en 2019. Ce smartphone était marketé comme le premier samrtphone sans trou au monde :

plus de boutons, mais des zones tactiles,

plus d’USB-C, mais de la charge sans fil uniquement (+ transfert de données),

plus de trous de haut-parleurs, mais la technologie mSound 2.0 qui permet de faire vibrer l’écran,

plus de tiroir SIM et uniquement de l’eSIM.

Il n’a pas fait d’émules.