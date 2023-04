L’iPhone 15 Pro sans boutons : le rêve d’Apple tournerait au casse-tête

Alors que les rumeurs indiquaient depuis octobre 2022 qu'Apple souhaitait remplacer les boutons physiques sur deux prochains iPhone par un unique bouton tactile, la firme semble faire face à des difficultés.

Apple fait finalement marche arrière. Alors que plusieurs rumeurs avançaient que l’iPhone 15 Pro et Pro Max pourraient abandonner leurs boutons physiques pour un ou plusieurs boutons tactiles, le constructeur californien devrait finalement commercialiser ces modèles avec les boutons physiques habituels, selon un article du blog du célèbre analyste Ming-Chi Kuo.

Une technologie qui aurait dû être semblable au bouton central tactile intégré de l’iPhone 7 et 8, réagissant au toucher par vibration et étant utilisable même avec des gants. Mais la firme aurait finalement abandonné l’idée… sans avoir vraiment le choix.

Ironiquement, l’annonce de cet abandon provient donc du même leaker qui avait fait part des plans d’Apple pour ses nouveaux boutons capacitifs. Dès octobre 2022, l’analyste Ming-Chi Kuo affirmait que les boutons de volume et de déverrouillage de ses smartphones actuels pourraient être remplacés par des touches tactiles sur les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Une rumeur corroborée en novembre 2022 puis presque confirmée fin mars par d’hypothétiques rendus 3D de ces prochains smartphones. Des types de sources qui indiquaient que l’idée semblait être à une étape assez avancée du développement.

Two iPhone 15 Pro models’ removal of solid-state button design negatively affects Cirrus Logic and AAC / 兩款iPhone 15 Pro取消固態按鍵設計不利Cirrus Logic與瑞聲科技https://t.co/Ot81sCQzgk

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 12, 2023