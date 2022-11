Apple iPhone 15 : la piste de boutons de volume haptiques se précise

Un sous-traitant d'Apple laisse entendre que la firme procéderait à un changement surprenant dans le design de ses futurs iPhone 15. Ces derniers troqueraient leurs boutons physiques... pour des touches haptiques.

Cirrus Logic. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s’agit d’un sous-traitant texan d’Apple qui nous intéresse aujourd’hui. Comme le rapporte MacRumors ce dernier, spécialisé dans les semi-conducteurs et le traitement de signal, a donné quelques détails qui pourraient nous renseigner sur le design des futurs iPhone. Dans une lettre destinée à ses actionnaires, le fabricant laisse entendre que les iPhone 15 pourraient troquer leurs boutons physiques pour des commandes tactiles. Cette nouveauté concernerait principalement la touche de mise sous tension / verrouillage et les boutons de volume installés sur les tranches de l’appareil.

Sans trop en dire, Cirrus Logic explique poursuivre sa « collaboration avec un client stratégique », sous-entendu Apple, et ajoute qu’il sera en mesure de « mettre sur le marché un nouveau composant HPMS pour smartphones l’année prochaine ». En l’occurrence, ce dernier comporte les drivers haptiques déjà employés par Apple pour le Taptic Engine de ses iPhone.

Adieu les boutons physiques sur nos futurs iPhone ?

Rien de très probant jusqu’ici, sauf que le patron de Cirrus Logic, John Forsyth, a récemment donné des indications plus précises concernant la mise sur le marché de ce nouveau composant. Elle coïncide en l’occurrence avec le lancement supposé des iPhone 15 / 15 Pro, en septembre 2023.

Rien de plus à tirer du côté de Cirrus Logic et de sa communication officielle. Pourtant, deux analystes de la Barclays estiment que ce nouveau composant, mentionné par le groupe texan, est très probablement destiné à être utilisé pour des Taptic Engines additionnels voués aux boutons de l’iPhone 15.

« Pour être clair, la société n’a pas dit grand-chose ici, si ce n’est que la puce est à signal mixte et n’est pas relative au domaine de l’alimentation. En ce qui concerne les cas d’utilisation potentiels, le changement le plus important dans les nouveaux modèles d’iPhone l’année prochaine est la suppression des boutons, ce qui nécessiterait bien des pilotes supplémentaires pour le moteur haptique. C’est le cas d’utilisation le plus probable pour ce nouveau composant », estiment les analystes de la banque britannique.

On notera que cette estimation ne sort pas de nulle part : en octobre dernier, Ming-Chi Kuo, un autre analyste souvent bien renseigné quand il s’agit d’Apple, avait justement prédit l’arrivée de boutons haptiques sur les iPhone 15 Pro. L’intéressé expliquait notamment qu’Apple travaillerait sur l’intégration de deux Taptic Engines additionnels pour remplacer les boutons actuels, afin d’éviter les pièces mobiles sur l’iPhone et améliorer la résistance à l’eau et à la poussière, entre autres.

À l’usage, le rendu de ces touches haptiques devrait enfin être proche de celui de la touche « Home » sur les iPhone 8, ou de ce que proposent les trackpads de nos MacBook. En clair, donner le sentiment de cliquer sur un bouton… mais sans la présence d’un quelconque bouton.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.