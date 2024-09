Deux nouveaux smartphones chez Xiaomi : photos de nuit et IA dans la ligne de mire.

Xiaomi lance les versions 14T et 14T Pro de son flagship sorti à la fin de l’année 2023. Deux déclinaisons qui apportent enfin l’IA à l’écosystème Xiaomi et promettent même, en bonus, de meilleures photos de nuit.

Après le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Ultra, voici enfin les déclinaisons plus accessibles du flagship du constructeur chinois le 14T et le 14T Pro.

Cette année, Xiaomi veut souligner l’importance de son partenariat stratégique avec Leica, en promettant des photos de qualité haut de gamme, même de nuit.

Toutefois, la principale annonce, en plus des smartphones, est l’arrivée de l’IA dans HyperOS. Cela va-t-il suffire pour se démarquer d’une concurrence toujours plus agressive, et qui, surtout, a déjà déployé ses solutions d’intelligence artificielle ?

Des lignes en communs, des courbes en moins

Les Xiaomi 14T et 14T Pro reprennent les codes design du Xiaomi 14. Cela se traduit principalement par le bloc optique carré, toujours aussi proéminent (quoiqu’un peu moins sur le 14T).

Le dos du 14T Pro est légèrement courbé sur les bords, avant de rejoindre des tranches plates en titane, tandis que le 14T affiche un dos totalement plat.

Le design métallique est donc plaisant et, sur la face avant, les bordures très fines de 1,7 mm laissent la part belle à l’écran AMOLED de 6,67 pouces. Ces smartphones sont en plus certifiés IP68, ce qui permet de les utiliser sans trop de risque à la plage, au bord de l’eau ou simplement dans son bain.

Le Xiaomi 14T Pro se décline en Titan Gray, Titan Blue et Titan Black.

Pour sa part, le Xiaomi 14T offre une option supplémentaire en Lemon Green, une variante dotée d’un dos en cuir végétal.

Sous le capot, le Xiaomi 14T Pro embarque le processeur MediaTek Dimensity 9300+, associé à un GPU Immortalis-G720. Le Xiaomi 14T, quant à lui, s’appuie sur le Dimensity 8300-Ultra et un GPU Mali-G615. Des fiches techniques qui annoncent de belles performances à vérifier lors de nos tests.

Côté autonomie, les deux smartphones sont tous deux dotés d’une batterie de 5000 mAh. À cela s’ajoute la charge rapide : 67W pour le Xiaomi 14T, alors que le 14T Pro bénéficie d’une charge à 120W.

Photo et IA à l’honneur

Xiaomi met encore une fois à l’honneur son partenariat avec Leica, qui produit les lentilles et collabore à la conception de la partie photo des smartphones Xiaomi. La marque a rappelé l’ouverture de trois centres de recherche liés à la photographie en Europe, en partenariat avec Leica.

Le modèle Xiaomi 14T Pro embarque un système triple caméra, qui couvre cinq longueurs focales, allant de 15 mm à 120 mm. Il comprend donc une caméra principale de 50 MP avec une ouverture de f/1.6, un ultra grand-angle de 12 MP en f/2.2, et un téléobjectif de 50 MP en f/1.9.

Le Xiaomi 14T, quant à lui, s’équipe du capteur Sony IMX906 et d’une caméra principale également de 50 MP avec une ouverture de f/1.7. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP en f/2.2 et d’un téléobjectif de 50 MP en f/1.9.

Les Xiaomi 14T et 14T Pro ne se contentent pas d’améliorer la photographie. Ils proposent une palette complète d’outils dopés à l’IA pour faciliter le quotidien.

L’AI Interpreter permet de surmonter les barrières linguistiques lors des réunions ou des appels, tandis que AI Notes et AI Recorder optimisent la transcription de la parole en texte avec une reconnaissance vocale précise, parfaite pour ceux qui jonglent entre plusieurs langues ou contextes professionnels.

Ces outils sont le fruit du développement interne de Xiaomi, et les serveurs de calcul sont ceux de Google, évitant ainsi la crainte d’un traitement des données en territoire chinois.

Les autres outils IA déjà connus et signés Google, tels que Circle to Search, l’AI Eraser Pro et AI Film, sont également présents. Ce dernier permet de créer facilement de courts métrages dynamiques.

Ces outils seront intégrés dans le 14T et 14T Pro à leur lancement et pour les 14 et 14 Ultra d’ici la fin de l’année. HyperOS 2.0, qui sera disponible en octobre et apportera bien d’autres améliorations, comme la fin tant attendue des bloatwares et d’autres fonctions plus utiles.

Prix et disponibilité

Les prix débutent à 799 euros pour le Xiaomi 14T Pro ( 12 Go de Ram + 256 Go d’espace de stockage, 12+512 au prix de 899 euros et 12+1T au prix de 999 euros) et 649 euros pour le Xiaomi 14T disponible uniquement en version 12 Go + 256 Go.

Ils seront disponibles à partir de demain, le 27 septembre 2024, sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires.

Xiaomi propose une offre lancement du 26 septembre et cela jusqu’à la fin d’année. Pour tout achat d’un Xiaomi 14T Pro, Xiaomi offre 150€ de bonus reprise et 100€ de bonus reprise pour l’achat d’un Xiaomi 14T.