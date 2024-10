Dans la cour des grands : Xiaomi franchirait un cap avec ses ingénieurs

Xiaomi assoit un peu plus encore son statut de géant de l’électronique. Selon une personnalité publique chinoise, la firme aurait finalisé le design de sa première puce « maison » conçue pour la gravure en 3 nm.

Le Xiaomi 14 Ultra, pour illustration // Source : Frandroid

On le sait, Xiaomi a déjà développé plusieurs puces de son cru. Suffisamment pour se forger une certaine expertise en la matière. Le géant chinois s’apprêterait désormais à aller plus loin. On apprend en effet que l’entreprise aurait réussi à finaliser le design d’un SoC « maison », conçu pour la gravure en 3 nm : la plus avancée actuellement disponible.

En l’occurrence, l’information provient directement de l’économiste en chef du Bureau municipal de l’économie et des technologies de l’information de Pékin. L’intéressé s’est exprimé à ce propos au micro de BRTV, un réseau de télévision appartenant au gouvernement chinois.

Cette intervention ne nous apporte aucune information technique sur les projets de Xiaomi, mais elle laisse en tout cas entendre, qu’à l’instar d’Apple et Samsung, Xiaomi serait bientôt en mesure de motoriser certains de ses smartphones avec une puce 3 nm entièrement conçue en interne. Un potentiel point de bascule pour la marque.

Xiaomi dans la cour des grands ?

On ignore par contre quelle fonderie sera utilisée par Xiaomi pour la gravure de ce nouveau processeur mobile. En l’occurrence, la marque pourrait se tourner vers TSMC ou Samsung Foundry, qui maîtrisent tous deux ce procédé.

Selon toute vraisemblance, le constructeur devra toutefois composer avec un acteur étranger pour assurer la gravure de sa puce en 3 nm. Et pour cause, si le chinois SMIC a semble-t-il commencé à travailler sur la gravure en 3 nm, il ne serait, à ce stade, pas encore en mesure d’exploiter à grande échelle ce protocole.

Source : Xiaomi

On apprend par contre que ce nouveau processeur 3 nm signé Xiaomi en est au stade du « tape out ». En d’autres termes, son design est finalisé, prêt pour une entrée en production. Cela étant dit, la puce ne serait pas encore passée à l’étape de la fabrication en grands volumes.

Par ailleurs, les premières semaines de production d’une toute nouvelle puce sont souvent marquées par un faible rendement. Il se peut donc que Xiaomi soit contraint d’attendre encore quelques mois avant d’utiliser sa création sur une première fournée de smartphones.