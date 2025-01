Les smartphones Xiaomi n’échappent pas aux offres des soldes d’hiver de Boulanger

Boulanger met la marque Xiaomi à l’honneur pendant les soldes. Des smartphones les plus premium aux plus abordables, en passant par les tablettes, le choix est vaste et les prix sont attractifs.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour les soldes d’hiver, Boulanger met en avant une marque devenue incontournable en raison de l’excellent rapport qualité-prix de ses produits : Xiaomi. Petit budget ou modèles premium, il y en a pour tous les goûts. Voici donc les meilleures offres à saisir actuellement chez Boulanger :

Xiaomi 14T Pro : un excellent photophone à prix doux

Lancé en septembre dernier, le Xiaomi 14T Pro profite déjà d’une belle remise chez Boulanger. À l’occasion des soldes et jusqu’au 31 janvier, Boulanger l’affiche à seulement 751,99 euros au lieu de 901,99 euros et vous offre même jusqu’à 150 euros de remise supplémentaire si vous faites reprendre votre ancien mobile.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Particulièrement abordable, le Xiaomi 14T Pro a pourtant tout d’un modèle premium. Cet élégant smartphone doté d’un lumineux écran AMOLED 144 Hz de 6,67 pouces (2712 x 1220 pixels) est surtout salué pour ses performances. Propulsé par la puce MediaTek Dimensity 9300+ et par 12 Go de RAM, le Xiaomi 14T Pro « déborde de puissance brute », comme le confirme le test de Frandroid. Côté photo, ce modèle marche sur les traces du premium Xiaomi 14 avec son optique Leica de haute facture comprenant un triple capteur de 50 + 50 + 12 mégapixels stabilisé optiquement et capable de filmer jusqu’en 8K.

Agrémenté d’une bonne dose d’IA, le Xiaomi 14T Pro sublime toutes vos photos et vidéos, et offre un puissant outil de retouche, simple à utiliser qui plus est. Xiaomi s’appuie également sur l’IA Gemini pour apporter une série de fonctionnalités pratiques : entourer pour rechercher, traduire une conversation en temps réel, obtenir des résumés de documents ou de pages web.

Pack Xiaomi 13T Pro + Mi Watch S1 : un équipement complet et haut de gamme sans se ruiner

Si vous envisagiez de changer de smartphone et de vous offrir une nouvelle montre connectée, Boulanger a le pack idéal. Pour à peine 701,99 euros au lieu de 1002,10 euros, le revendeur vous permet d’obtenir le Xiaomi 13T Pro, ainsi qu’une montre Mi Watch S1.

Xiaomi 13T Pro. // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Lancé en 2023, le Xiaomi 13T Pro partage avec son successeur, le Xiaomi 14T Pro, une bonne partie de sa fiche technique. Cela vaut pour le bel écran AMOLED 144 Hz de 6,67 pouces, le triple capteur photo et la charge ultra rapide 120 W. La performance est, elle aussi, au rendez-vous avec le SoC MediaTek Dimensity 9200+.

Finalement, seules les nouvelles fonctionnalités d’IA manquent à l’appel par rapport au dernier-né de Xiaomi. Mais à ce prix plancher, Boulanger vous permet de vous équiper complètement, la montre connectée Mi Watch S1 étant offerte avec le smartphone. Parfait pour suivre sa santé au quotidien (fréquence cardiaque, SpO2, sommeil) ainsi que ses performances sportives.

Redmi Pad SE : le confort d’une grande tablette à prix léger

Voilà une tablette polyvalente à emmener partout avec soi. Dotée d’un confortable écran FHD+ de 11 pouces et d’un quadruple haut-parleur, mais pesant à peine 478 grammes, la Redmi Pad SE a tous les arguments pour vous occuper avec une bonne série ou un film lors de vos déplacements.

Xiaomi Redmi Pad SE // Source : Xiaomi

Alimentée par la performante Qualcomm Snapdragon 680 et pourvue d’une webcam de 5 mégapixels, l’endurante Redmi Pad SE est aussi une alliée de taille pour les travailleurs les plus itinérants.

Jusqu’au 14 janvier, cette tablette tactile devient particulièrement abordable et tombe à tout juste 169,99 euros au lieu de 199,72 euros.

Redmi A3 : l’essentiel tout en élégance

Si vous n’avez que faire de la photo et des diverses fonctionnalités proposées par les smartphones haut de gamme du marché, le Redmi A3 est fait pour vous. Proposé durant les soldes à 151,99 euros par Boulanger, ce modèle au design soigné mise avant tout sur le confort d’utilisation.

Xiaomi Redmi A3 // Source : Xiaomi

Son écran 90 Hz de 6,71 pouces est idéal pour naviguer sur internet ou regarder des vidéos en streaming. Et côté pratique, sa batterie de 5 000 mAh offre plus d’une journée d’autonomie. Ainsi, plus besoin de prévoir systématiquement un chargeur de secours dans son sac.

Le Redmi A3 a également un atout précieux pour les mélomanes et les férus de streaming : la prise en charge du Bluetooth 5.4, soit la dernière norme en vigueur. Un avantage rare, même sur le segment haut de gamme. Parfait pour écouter ses contenus préférés sans fil et sans latence. Petit bonus : Xiaomi a aussi pensé aux plus nostalgiques en leur permettant d’ajouter jusqu’à 1 To de musique et de films via une carte microSD. Cette capacité vient s’ajouter aux 128 Go inclus sur le Redmi A3.