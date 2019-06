À l’annonce du seul Mi 9T la semaine dernière à Paris, nombreux ont été les fans de Xiaomi à être déçus. Si le smartphone milieu de gamme a de beaux arguments pour lui, certains espéraient voir un Mi 9T Pro, déclinaison européenne du Redmi K20 Pro, davantage orienté vers le haut de gamme. Néanmoins, il pourrait finalement arriver en France.

En Chine, Xiaomi a développé la marque Redmi le mois dernier en lançant deux smartphones milieu et hauts de gamme, les Redmi K20 et K20 Pro. Dotés d’une fiche technique particulièrement solide et d’un excellent rapport qualité-prix, ils étaient attendus de pied ferme en France. Finalement, la semaine dernière, Xiaomi a dévoilé la version européenne du Redmi K20 : le Xiaomi Mi 9T. Néanmoins, pas de version Pro à l’horizon. Néanmoins, à en croire le site XDA Developers, le Xiaomi Mi 9T Pro n’aurait pas été abandonné.

D’après le site spécialisé dans l’actualité de l’écosystème Android, Xiaomi aurait bel et bien prévu de lancer le Redmi K20 Pro en Europe, sous le nom de Xiaomi Mi 9T Pro : « Plusieurs sources semblent confirmer de précédentes spéculations à propos du Redmi K20 Pro qui serait lancé dans les marchés occidentaux sous le nom de Xiaomi Mi 9T Pro ». Le responsable de Xiaomi en Russie, Yu Man, a ainsi déjà annoncé à plusieurs reprises que le Mi 9T Pro arrivera bel et bien en Russie à plus ou moins long terme.

Une mention au Mi 9T Pro dans l’application photo

Par ailleurs, dans le code source de l’application MIUI Camera, l’un des développeurs du forum XDA a découvert l’existence d’un watermark baptisé « raphael_global » ajoutant l’image « Shot on Mi 9T Pro » sur les photos. Fait intéressant, il est distinct du watermark « raphael » qui indique quant à lui « Redmi K20 Pro » et devrait donc concerner une version du Redmi K20 Pro lancée hors de la Chine et de l’Inde, sous le nom de Xiaomi Mi 9T Pro.

Pour rappel, le Mi 9T Pro devrait être un smartphone identique au Xiaomi Mi 9T. Il proposerait un format similaire, avec un écran identique et le même appareil photo rétractable. Seules deux différences seraient notables, puisque le Mi 9T Pro intégrerait un processeur Snapdragon 855 — et non pas un Snapdragon 730 — ainsi qu’un capteur Sony IMX586 au dos, capable de filmer en 4K en 60 FPS, contrairement à l’IMX582 qui équipe le Mi 9T.

Interrogé, Xiaomi France n’a pas souhaité commenter les informations du site XDA Developers. On ignore donc encore si le Xiaomi Mi 9T Pro fera son apparition sur le marché français.