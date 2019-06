On attendait le Redmi K20, on aura finalement eu le Xiaomi Mi 9T. On espérait une sortie du Mi 9T Pro en France. Xiaomi n’a pour l’heure pas annoncé officiellement la version haut de gamme.

Ce mercredi, Xiaomi a officiellement annoncé la sortie en France de son nouveau smartphone milieu de gamme, le Xiaomi Mi 9T. Sans surprise, il s’agit en fait d’un smartphone similaire au Redmi K20 dont il reprend le design et les caractéristiques, en changeant uniquement la marque, Xiaomi étant toujours bien plus connu que Redmi en France.

Un smartphone à prix très agressif

Néanmoins, malgré ce nom de Xiaomi Mi 9T, force est de constater que le smartphone n’a que très peu de points communs avec le Xiaomi Mi 9. Ici, il ne s’agit pas d’un smartphone haut de gamme, mais d’un appareil plus adapté aux petits budgets avec un prix d’appel à 350 euros.

Il faut dire que si le Mi 9 était équipé d’une puce Snapdragon 855, le Xiaomi Mi 9T se contente d’un processeur Snapdragon 730 avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. On retrouve cependant un écran similaire, avec une définition de 2340 pixels par 1080, la technologie Amoled et une diagonale de 6,39 pouces. Néanmoins, alors que l’affichage du Mi 9 était découpé par une petite encoche, ce n’est pas le cas du Mi 9T qui utilise un appareil photo télescopique pour les selfies, comme le OnePlus 7 Pro, le Vivo Nex S ou le Huawei P Smart Z.

Trois appareils photo au dos et une large batterie

Pour la partie photo, le Xiaomi Mi 9T est équipé de trois appareils au dos, avec des optiques grand-angle (48 mégapixels, f/1,75), ultra grand-angle (13 mégapixels, f/2,4) et zoom x2 (8 mégapixels, f/2,4). Pour la caméra de selfie, c’est un module de 20 mégapixels à f/2,2 qui est logé dans la pop-up.

Enfin, le Xiaomi Mi 9T est doté d’une large batterie de 4000 mAh avec chargeur 18W, d’une prise casque, d’un lecteur d’empreintes dans l’écran. Il n’est cependant pas compatible avec la recharge sans fil, pas plus qu’il n’est certifié pour son étanchéité.

Le Xiaomi Mi 9T sera disponible à partir de ce mercredi en exclusivité pendant un mois chez Cdiscount. Le smartphone est proposé en deux coloris, noir ou bleu, et en deux configurations : 6/64 Go ou 6/128 Go. La première est proposée à 349,90 euros, tandis que la seconde est affichée au prix de 389,90 euros. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver notre test complet du Xiaomi Mi 9T.