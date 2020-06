MIUI 12 : la première vague de bêta est lancée pour certains smartphones Xiaomi

Xiaomi a déployé les premières versions bêta de MIUI 12 pour les Xiaomi Mi 9, Mi 9T en Mi 9T Pro en version globale.

Quelques semaines après avoir annoncé la disponibilité prochaine de son interface MIUI 12 sur certains smartphones en version globale, Xiaomi a finalement tenu promesse. Quelques jours après le début du mois de juin, le constructeur chinois a en effet rendu disponible les premières versions bêta stables de sa nouvelle interface logicielle.

Comme le rapporte le site XDA Developers, Xiaomi a en effet mis en ligne les ROM MIUI 12 pour le Xiaomi Mi 9 en version globale et européenne, ainsi que celles des Xiaomi Mi 9T et Mi 9T Pro en version globale ces derniers jours. Le téléchargement de la mise à jour peut se faire directement en téléchargeant la ROM et en la flashant depuis un ordinateur, ou en OTA. Pour cette solution plus simple, il faut cependant faire partie du programme « Mi Pilot » de Xiaomi lancé au mois de mai.

Une nouvelle interface riche en fonctionnalités

Pour rappel, on a déjà eu l’occasion de prendre en main la nouvelle interface MIUI 12 de Xiaomi, testée sur un Xiaomi Mi 10 Pro. L’interface fait la part belle aux animations, notamment pour le fond d’écran, et au thème sombre. Par ailleurs, elle vient ajouter certaines fonctionnalités, que ce soit pour la gestion des permissions des applications ou pour le mode picture in picture, géré directement par le système et non pas par les applications elles-mêmes.

Xiaomi n’a pas donné de date précise de disponibilité pour les versions finalisées de MIUI 12. Néanmoins, la firme précise que « la ROM sera déployée au public après plusieurs previews réussies de la ROM bêta stable ». Le constructeur a également annoncé la mise à disposition des différentes versions bêta stables en fonction des smartphones qui seront mis à jour.

