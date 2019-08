Xiaomi commence le teasing autour d’un nouvel appareil prévu pour le 20 août en France. Il s’agit sans surprise du Redmi K20 Pro, qui prendrait le nom de Xiaomi Mi 9T Pro dans nos terres.

En Chine, Redmi est devenu une entité à part entière. Et pour fêter ça, elle a sorti ses deux fers de lance : les Redmi K20 et Redmi K20 Pro.

En France, la séparation n’a pas été faite, et le Redmi K20 est sorti il y a quelque temps sous le nom de Xiaomi Mi 9T. Nous n’avions pas de nouvelles officielles de la variante Pro… jusqu’à aujourd’hui.

Le Xiaomi Mi 9T Pro est en approche en France

En effet, les réseaux sociaux de la marque s’animent pour nous dévoiler une prochaine annonce prévue le 20 août prochain. Selon toute vraisemblance, il s’agira bien de la sortie du Redmi K20 Pro sur nos terres.

On pose ça là. pic.twitter.com/dHgQUB653v — Xiaomi France (@XiaomiFrance) August 14, 2019

L’appareil sera sûrement appelé Xiaomi Mi 9T Pro par chez nous et la marque dévoile un bout de sa configuration habilement : le numéro de téléphone affiché sur cette fausse capture peut être décomposé et déchiffré de la manière suivante : Snapdragon 855, triple capteur photo 48, 8 et 13 mégapixels et écran de 6,39 pouces. C’est donc bien du Redmi K20 Pro qu’il s’agit.

Rendez-vous donc le 20 août prochain pour découvrir son prix et les spécificités de son lancement en France ! Nous serons bien évidemment présent pour tout vous dévoiler en direct.