Il semble qu’une nouvelle version du Redmi K20 Pro, connu sous le nom de Xiaomi Mi 9T Pro par chez nous, se prépare. Celle-ci devrait s’équiper du nouveau Snapdragon 855+ dédié aux jeux.

En 2019, la famille Mi 9 semble la plus importante pour Xiaomi. En Europe, le constructeur chinois n’a eu de cesse que de lui offrir de nouveaux arrivants, dont le Xiaomi Mi 9T Pro que nous avons testé et le Xiaomi Mi 9 Lite à peine annoncé.

En Chine toutefois, le Mi 9T Pro s’appelle le Redmi K20 Pro et fait partie des efforts de Redmi pour devenir sa propre marque aux côtés de Xiaomi. L’un de ses pontes, Lu Weibing, a fait une annonce intéressante qu’Android Authority a pu récupérer.

Un nouveau Redmi K20 Pro en approche

Ce dernier a en effet déclaré qu’un nouveau téléphone serait annoncé le 19 septembre, soit demain. Il s’agira du Redmi K20 Pro « Exclusive Edition ».

Derrière ce nom un brin pompeux se cache tout simplement une mise à jour du téléphone, qui devrait récupérer le Snapdragon 855+ optimisé pour le jeu. De plus, un teaser posté par la marque parle d’un système de refroidissement amélioré et d’une meilleure durabilité. 12 Go de RAM pourrait être intégré à cette occasion.

Nous découvrirons le téléphone bien assez tôt… mais qu’en est-il de ses chances de sortir en France ? On ne comptera pas nécessairement dessus, puisqu’il devient difficile de justifier l’arrivée d’encore un autre appareil de la sorte particulièrement alors que le Mi Mix 4 se prépare lui aussi pour la fin de l’année. Nous ne sommes cependant pas à l’abri d’une surprise.