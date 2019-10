Le Xiaomi Black Shark 2 Pro va débarquer en France avec son Snapdragon 855+ et son stockage UFS 3.0.

Le Black Shark 2 Pro, dernier smartphone gaming de la filiale de Xiaomi, a été officialisé dans le courant de l’été, mais sa disponibilité se limitait au continent asiatique. La marque a toutefois envoyé un mail aux rédactions pour annoncer que le produit allait se rendre disponible en France, Belgique et dans d’autres pays européens dès le 9 octobre prochain.

Pour rappel, le Black Shark 2 Pro reprend la même fiche technique que le Black Shark 2 classique. Cependant, il y a joute un Snapdragon 855+ plus puissant. « D’autre part, « la technologie de stockage UFS 3.0 accélère les temps de chargement pour fournir l’expérience de jeu la plus fluide possible », lit-on dans le communiqué.

Le Ludicrous Mode qui booste les performances en jeu et le Master Touch qui permet d’activer différentes fonctionnalités en fonction de la pression exercée sur l’écran ont tous deux été améliorés. Trois coloris seront disponibles : noir, gris et bleu — ce dernier est une nouveauté.

Les deux configurations seront disponibles : 8/128 Go et 12/256 Go.

Disponibilité

Le Black Shark 2 sera disponible sur le site de la marque, « avec une offre spéciale ». Aucune information sur le prix n’a cependant été communiquée pour l’instant.