Le Black Shark 2 Pro a été officialisé en Chine avec un Snapdragon 855+ et quelques améliorations par rapport à son prédécesseur.

Le Snapdragon 855+ se veut plus puissant que Snapdragon 855. En toute logique, le Black Shark 2 Pro, équipé de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, est plus puissant que le Black Shark 2.

Le smartphone était attendu, le voici désormais officialisé. Le Xiaomi Black Shark 2 Pro a en effet été présenté en Chine et doté d’un Snapdragon 855+ flambant neuf. Cela fait de lui le deuxième smartphone à s’équiper de ce SoC, derrière un autre smartphone gaming : l’Asus ROG Phone II.

La puce est couplée ici à 12 Go de RAM tandis que l’espace de stockage UFS 3.0 varie entre 128 et 256 Go. Et comme son prédécesseur, le Black Shark 2 Pro se dote d’un écran AMOLED de 6,39 pouces, mais avec une latence qui descend à 34,7 ms contre 43,5 ms sur le modèle sorti il y a quelques mois.

À l’arrière on trouve un double appareil photo de 48+13 mégapixels et la batterie conserve une capacité de 4000 mAh. Côté design, le Black Shark 2 Pro profite d’une amélioration de son design à l’arrière pour une meilleure prise en main et s’équipe aussi de deux LED RGB supplémentaires pour plonger encore plus dans l’univers coloré du gaming.

Prix et disponibilité

Nous ne savons pas encore si le Black Shark 2 Pro sera disponible un jour en France. En attendant, il se décline en Chine en deux versions :