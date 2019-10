En étant une version améliorée du modèle précédent, le Xiaomi Black Shark 2 Pro souhaite encore plus conquérir le cœur des joueurs et joueuses grâce à ses nouvelles fonctionnalités pensées pour le gaming. Il est officiellement disponible, mais vous ne savez pas où vous le procurer ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Le Black Shark 2 Pro est le quatrième smartphone de la gamme gaming chapeauté par Xiaomi. Il succède au Black Shark 2 que nous avions pu tester à la rédaction et ce nouveau modèle apporte quelques nouveautés. Pour commencer, son design a bien évolué à l’arrière du téléphone. Ses lignes incurvées sont conçues pour le jeu sur écran horizontal, ce qui permet un confort maximum même pendant de longues sessions de jeu. On retrouve également deux nouveaux éclairages RGB en plus du logo lumineux au milieu.

Ensuite, il met à jour sa fiche technique en embarquant le nouveau Snapdragon 855+, une version boosté du SoC haut de gamme du géant américain. La plus puissante des puces de la sphère Android est par ailleurs épaulée par 12 Go de mémoire vive pour assurer une fluidité exceptionnelle en jeu. De plus, il s’équipe d’un système inédit de refroidissement par liquide à contact. Celui-ci permet, sur le papier, de réduire la température du téléphone d’environ 14 degrés afin de limiter la chauffe et de conserver d’excellentes performances en continu.

Il embarque un écran AMOLED de 6,39 pouces fabriqué par Samsung, mais aussi grâce à un DSP (processeur d’images indépendant) créé en collaboration avec Pixelworks. L’expérience gaming profite de quelques améliorations telles que le fait de pouvoir redimensionner la croix directionnelle, ou encore enregistrer et partager facilement une capture vidéo avec l’option Shark Time.

Pour le reste de ses caractéristiques, on retrouve un double capteur photo de 48 + 13 mégapixels ainsi qu’une batterie de 4 000 mAh.

Où acheter le Xiaomi Black Shark 2 Pro ?

Le Xiaomi Black Shark 2 Pro est disponible à 599 euros pour le modèle 8/128 Go et à 699 euros pour le modèle 12/256 Go.

Retrouvez le Black Shark 2 Pro sur la boutique officielle

https://www.amazon.fr/Black-Shark-128GB-Noir-Refroidissement/dp/B07Y3XYR5P?camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=fransite-21&_encoding=UTF8

Les meilleurs prix

Si les prix peuvent (parfois) être plus intéressants par le biais de l’importation, il est néanmoins important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie européenne du constructeur, mais d’une simple garantie liée au vendeur à l’étranger. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons toujours de passer par PayPal pour acheter des produits venant d’un autre pays. La plateforme facilite en effet le remboursement en cas de litige.