La firme Black Shark, sous l’égide de Xiaomi, commence le teasing autour d’un Black Shark 2 Pro. Très vite présenté, il devrait s’équiper du nouveau Snapdragon 855+ dédié aux joueurs mobiles.

De tous les smartphones gamers que nous avons testés, la marque Black Shark est la plus intéressante. Et pour cause : elle arrive à allier des prix relativement accessibles avec des fiches techniques puissantes et des fonctionnalités bien pensées.

Avec le Black Shark 2 récemment sorti, la seule chose qui manque vraiment est d’optimiser au maximum son expérience, surtout de manière logicielle. Pour autant, le constructeur chinois n’oublie pas le matériel.

Un Black Shark 2 présenté le 30 juillet prochain

Comme l’a repéré Android Authority, la marque a commencé le teasing autour du futur Black Shark 2 Pro sur son compte chinois Weibo. On peut voir que celui-ci sera dévoilé le 30 juillet prochain.

L’image en tant que telle ne dit pas grand-chose de plus. Cependant, avec la présentation récente du Snapdragon 855+ dédié aux jeux mobiles, il est plus que probable que cette version « Pro » s’en équipe justement.

Nous n’en attendons pas nécessairement plus tant le Black Shark 2 était déjà bien équipé sur cet aspect. Notre espoir est surtout que les petits manquements sur la traduction logicielle finissent par être corrigés, et que Black Shark réussisse à travailler avec les développeurs mobiles pour mieux optimiser la compatibilité de ses manettes très intéressantes au demeurant.

Réponse le 30 juillet, nous suivrons cela avec attention ! Le futur Asus ROG Phone 2 aura après tout besoin de concurrence.