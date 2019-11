Le Xiaomi Redmi Note 8T vient d'être officialisé pour un lancement en France. Voici notre prise en main pour découvrir nos premières impressions.

Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Note 8T Version de l'OS Android 9.0 Interface constructeur MIUI Taille d'écran 6.3 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 409 ppp Technologie LCD SoC Snapdragon 665 Puce Graphique (GPU) Adreno 610 Mémoire vive (RAM) 4 Go Mémoire interne (flash) 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 13 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Réseaux LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) NFC Non Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4000 mAh Dimensions 75.3 x 158.3 x 8.35mm Poids 190 grammes Couleurs Noir, Blanc, Bleu Prix 173€ Fiche produit

Disons-le tout de suite, le Xiaomi Redmi Note 8T tout juste annoncé ne chamboule pas les canons esthétiques du marché des smartphones. Il faut surtout l’imaginer comme une évolution logique du Redmi Note 7 et une alternative moins chère du Redmi Note 8 Pro récemment sorti. Notre brève prise en main vient confirmer cet a priori.

Première utilisation

En effet, comme il ne change pas vraiment de design par rapport aux deux autres modèles évoqués, le Redmi Note 8T offre une prise en main plutôt agréable. On appréciera toutefois le toucher du verre à l’arrière qui m’a paru plus convaincant que sur le Redmi Note 7. Ce sera évidemment à confirmer dans un test complet.

À l’avant, l’écran LCD IPS de 6,3 pouces profite d’une définition Full HD+ et m’a paru relativement bien calibré, mais la luminosité semble lui faire assez cruellement défaut. Dès que le soleil a dardé un peu plus intensément ses rayons sur la dalle, j’ai commencé à avoir du mal à distinguer ce qui était affiché sous mes yeux.

L’encoche à l’avant prend la forme d’une goutte d’eau, un peu moins ronde que sur le Redmi Note 7 et un peu plus étroite que sur le Redmi Note 8 Pro. À l’arrière, on trouve un quadruple appareil photo logé en haut à gauche. C’est essentiellement grâce à ce détail que l’on peut distinguer le Redmi Note 8T des autres smartphones.

Petit souci, ledit module photo est toujours protubérant ce qui posera toujours un petit souci lorsqu’on posera le smartphone à plat sur un bureau.

En termes de poids, cela m’a paru flagrant : le Redmi Note 8T pèse moins lourd dans la main. L’épaisseur de l’appareil reste cela dit encore assez conséquente, mais ne gêne pas.

L’appareil photo

Les conditions de prise de vue étant plus favorables, je n’ai pas vraiment pu pousser l’appareil photo dans ses retranchements. Rappelons au passage la configuration de celui-ci :

48 mégapixels f/1,79

8 mégapixels (ultra grand-angle)

2 mégapixels (macro)

2 mégapixels (profondeur)

Mis à part pour l’objectif macro que je n’ai pas pu vraiment essayer, les trois autres capteurs avaient l’air convaincants dans leur niveau de détail et dans la gestion de la dynamique. Il faudra toutefois des tests dans des conditions plus complexes pour se faire une idée concrète de la qualité.

Côté selfie, le capteur de 13 mégapixels a l’air également au niveau.

Exister parmi les autres Redmi

Finalement, le Xiaomi Redmi Note 8T ne semble pas se démarquer nettement des Redmi Note 7 et Redmi Note 8 Pro. Cela dit, par son appareil photo et le reste de sa fiche technique, il semble se positionner assez logiquement entre ces deux modèles.

En effet, la compatibilité NFC justifie déjà l’existence du Redmi Note 8T par rapport au Redmi Note 7. Ensuite, mentionnons l’intégration d’un Snapdragon 665 couplé à 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage extensible. La présence d’un SoC de Qualcomm pourrait rassurer celles et ceux qui ne font pas confiance au Helio G90T de MediaTek qui propulse le Redmi Note 8 Pro, malgré les excellentes performances qu’il propose.

Enfin, le Redmi Note 8T a aussi droit à une batterie de 4000 mAh, une prise jack, un port USB-C et une compatibilité double nano SIM.

Prix et disponibilité

Le Redmi Note 8T sortira le 13 novembre en France pour un tarif de 199,90 euros. Rendez-vous bientôt pour le test du Xiaomi Mi Note 10 officialisé en même temps.