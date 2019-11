Toujours plus loin. Le Xiaomi Mi Note 10 est le premier smartphone à s'équiper de 5 appareils photo, dont un capteur de 108 mégapixels. Oui, rien que ça... Vous souhaitez obtenir ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

On l’a bien compris maintenant, Xiaomi n’utilise pas les mêmes noms pour ses smartphones en fonction du marché. Après le Redmi K20 rebaptisé Xiaomi Mi 9T en France, ou encore le Xiaomi CC9 en Xiaomi Mi 9 Lite, c’est au tour du tout nouveau Xiaomi CC9 Pro fraîchement officialisé en Chine d’adopter ce mercredi 6 novembre un nouveau titre dans l’Hexagone, comme dans le reste du monde d’ailleurs. Cela aurait pu être Xiaomi Mi 9 « quelque chose » pour rendre la gamme encore plus confuse qu’elle ne l’est déjà, mais non. Ce sera Xiaomi Mi Note 10.

La volonté du célèbre constructeur chinois semble alors se tendre vers l’ouverture d’une nouvelle gamme de smartphones en France et le Xiaomi Mi Note 10 semble tout désigné pour ouvrir le bal. Il est en effet bien différent de la gamme Mi 9, à commencer par son design. Inutile de le cacher : on ressent une forte inspiration pour le P30 Pro de Huawei. L’un comme l’autre propose un écran AMOLED de 6,47 pouces aux bords incurvés sur les côtés, avec une encoche en forme de goutte d’eau. Au dos, on retrouve également une surface dépourvue de capteur d’empreintes avec un module photo disposé à la verticale dans le coin gauche.

Les similarités sont en revanche uniquement esthétiques, car le Xiaomi Mi Note 10 est le premier smartphone à intégrer 5 capteurs photo, où la composition est la suivante : 108 + 20 + 12 + 5 + 2 mégapixels. En plus de promettre une qualité encore jamais observée sur smartphone en capturant des clichés de 12 032 x 9 024 pixels très détaillés grâce à son capteur principal, il apporte également toute la polyvalence attendue en 2019, voire plus. On retrouve alors le mode ultra grand-angle, le mode macro, un zoom allant de x2 à x50, mais aussi un tout nouveau mode nuit, un mode vlog, un mode macro slow motion à 960 fps, et bien d’autres.

Il est enfin propulsé par le Snapdragon 730G de Qualcomm, une déclinaison « gaming » du Snapdragon 730 que l’on retrouve également sur l’Oppo Reno 2. Épaulée par 6 ou 8 Go de mémoire vive selon le modèle choisi, la puce délivre une puissance capable de faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store en toute tranquillité. De plus, son autonomie promet d’être légendaire grâce à sa batterie de 5 260 mAh, compatible avec la charge rapide jsuqu’à 30 W. Bien entendu, tout cela sera vérifié dans notre test.

Où acheter le Xiaomi Mi Note 10 ?

Le Xiaomi Mi Note 10 est lancé en France au prix de 549 euros pour le modèle 6/128 Go et à 649 euros pour le modèle 8/256 Go. Il sera disponible à partir du 18 novembre en trois coloris : noir, argent et vert.

Pour les plus impatients qui ne peuvent pas attendre le 18 novembre, sachez qu'il est d'ores et déjà disponible en promotion sur Gearbest.

