Le Xiaomi Redmi Note 8T arrive en France. Il vient remplacer le Redmi Note 7 lancé avec succès par la marque en début d'année, avec quelques nouveautés bienvenues. Voici ces caractéristiques et son prix.

La gamme Redmi Note de Xiaomi a déjà marqué par deux fois l’année en France du côté des smartphones. Le Redmi Note 7 a marqué une sérieuse montée en qualité de cette gamme, avec toutefois quelques défauts comme l’absence de NFC. Le Redmi Note 8 Pro est arrivé à la rentrée en gommant ces défauts et misant sur une hausse des performances et de la qualité photo.

Xiaomi France annonce aujourd’hui le Redmi Note 8T, une nouvelle proposition qui vient remplacer le Redmi Note 7 et se place en alternative moins cher au Redmi Note 8 Pro.

Design

Le Redmi Note 8T reprend les codes du Redmi Note 7 avec à l’avant un écran coupé par une encoche en goutte, à l’arrière un dos en verre Gorilla Glass 5 arrondi et un cadre en métal pour lier les deux parties. Pour qui a déjà vu le Redmi Note 7, on est en terrain conquis ici. Côté connectique, la marque continue de proposer de l’USB Type-C, un port jack 3,5mm et logement pour 3 cartes : 2 SIM et 1 carte micro SD. Le lecteur d’empreinte est situé au centre, au dos de l’appareil.

Caractéristiques techniques

Voici les caractéristiques du Redmi Note 8T.

Écran LCD IPS 6,3 pouces Full HD+

SoC Qualcomm Snapdragon 665

4 Go de RAM

64 Go de stockage

4 appareils photo au dos : 48 mégapixels f/1,79 8 mégapixels (ultra grand angle) 2 mégapixels (macro) 2 mégapixels (profondeur)

Caméra en façade de 13 mégapixels

Batterie de 4000 mAh

USB Type-C avec charge rapide 18W

Double SIM et lecteur de micro SD

NFC

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Jack 3,5 mm

port infrarouge

Comparé au Redmi Note 7, on peut noter que le Redmi Note 8T intègre surtout plus de stockage d’emblée, un SoC un peu plus moderne et performant, et le NFC.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Redmi Note 8T sera commercialisé à partir de 199,90 euros pour la version 64 Go de stockage avec 4 Go de RAM. Le lancement est prévu pour le 13 novembre et le smartphone sera disponible chez la plupart des partenaires de la marque, de la Fnac à LDLC en passant par les 4 grands opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.