Bien que le Redmi Note 8 Pro ait attiré à lui les feux de la rampe sur ce segment, le Redmi Note 8 reste une référence sûre en matière de rapport qualité/prix pour un smartphone milieu de gamme. Ça tombe bien, Gearbest vient de baisser son prix à 143 euros. Les Xiaomi Mi 9T et Mi Note 10 ont également droit à de belles réductions.

Succéder à l’excellence du Redmi Note 7 n’était pas une mince affaire et pourtant le Redmi Note 8 a prouvé que le défi n’était pas hors de portée. Non content de proposer une grande polyvalence photographique, grâce à son quadruple capteur, le Redmi Note 8 reste un téléphone particulièrement puissant pour cette gamme de prix.

À compter d’aujourd’hui, le Redmi Note 8 (4 + 64 Go, dans sa robe noire) affiche un tarif de 143,98 euros si vous appliquez le code GBNOTE801 lors de la commande. Le temps de livraison est compris entre 15 et 25 jours.

Un rapport qualité/prix solide

Une chose est certaine lorsque l’on a le Redmi Note 8 en main, c’est qu’il ne manque pas d’atout dans sa manche. Comme nous avons pu le constater lors de notre test, le Redmi Note 8 ne fait pas l’impasse sur ce qu’on peut s’attendre d’un téléphone milieu de gamme en 2019. De la puissance ? Avec son Snapdragon 655 et ses 4 Go de mémoire vive, le Redmi Note 8 reste fluide dans un usage quotidien comme lors de sessions de jeu (même si quelques ralentissements sont à noter dans les titres les plus gourmands).

Son autonomie très correcte — merci la batterie de 4 000 mAh — lui permet de tenir une journée sans problème, voire deux jours en fonction de votre usage. La principale force du Redmi Note 8 reste son quadruple capteur photo arrière (48 + 8 + 2 + 2 mégapixels) qui met à disposition un ultra grand-angle, un mode nuit efficace et un zoom hybride. Une polyvalence bienvenue pour un smartphone sous la barre des 200 euros.

Gearbest ne s’arrête pas là vis-à-vis des bons plans :

Le Xiaomi Mi 9T à 244 euros

Le Xiaomi Mi 9T est sûrement l’un des smartphones milieu de gamme les plus réussis de l’année. Arrivé sur le marché au début de l’été, il dispose d’un très beau design, avec son écran AMOLED Full HD+ de 6,39 pouces sans aucune encoche ni trou mais caméra pop-up, d’un capteur d’empreinte sous l’écran et d’une fiche technique plus que séduisante. Le Xiaomi Mi 9T s’appuie ainsi sur un SoC Snapdragon 730, 6 Go de RAM, pour des performances convaincantes. Enfin, la batterie de 4000 mAh permet à ce Xiaomi Mi 9T de tenir deux jours complets avec un usage normal.

En utilisant le code promo GBMI9T501 au moment de payer, le prix du Xiaomi Mi 9T (6 + 64 Go, dans sa version bleue) dégringole à 244,22 euros sur Gearbest. Là aussi, la livraison devrait osciller entre 15 et 25 jours.

Le Xiaomi Mi Note 10 à 456 euros

Comme pour se détacher de sa prolifique gamme de Mi 9, le Xiaomi Mi Note 10 opte pour un design qui se démarque totalement de celui de ses prédécesseurs. Plutôt agréable et simple à prendre en main, le Mi Note 10 livre des performances honorables grâce à son Snapdragon 730G épaulé par 6 à 8 Go de mémoire vive. C’est du côté de la photographie que le Mi Note 10 met ses billes puisqu’il est le premier smartphone à embarquer une caméra principale de 108 mégapixels dans un module comprenant 5 capteurs ! Et pour permettre au tout de fonctionner sans souci dans la durée, Xiaomi a intégré une batterie de 5 260 mAh qui confère au téléphone une autonomie monstrueuse.

Xiaomi promet par ailleurs avoir réglé les soucis logiciels observés sur l’appareil photo pendant notre test.

Vendu habituellement plus de 550 euros, le Xiaomi Mi Note 10 (6 + 128 Go, disponible en vert ou blanc) voit son prix chuter à 456,64 euros sur Gearbest grâce au code promo GBXMNTFR01.

