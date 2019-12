Sur MIUI 11, Xiaomi teste des réglages précis de l’écran de votre smartphone

Pour aller au delà des réglages basiques comme l'espace colorimétrique ou la température, Xiaomi teste actuellement sur MIUI 11 un calibrage beaucoup plus fin de l'écran qui permet notamment de régler les lumières bleues, rouges et vertes.

La plupart des appareils sous Android vous permettent de calibrer en partie l’écran du smartphone. Il peut s’agir par exemple de choisir entre le mode vif ou le mode naturel afin d’étendre ou de réduire l’espace colorimétrique, ou même de modifier la température de l’écran pour avoir des couleurs plus froides ou plus chaudes. Rares sont néanmoins les systèmes permettant de calibrer précisément les couleurs affichées à l’écran.

Le site XDA Developers a néanmoins constaté que tel devrait être le cas prochainement sur MIUI 11, la dernière version de l’interface de Xiaomi. Le site Internet consacré au développement sous Android a découvert que Xiaomi avait récemment ajouté une nouvelle fonction à son logiciel : « l’entreprise teste une nouvelle fonction de calibration avancée dans le logiciel qui donne davantage de contrôles sur le rendu de l’écran ».

Concrètement, ce nouveau système de calibration, qui se trouve dans les paramètres d’affichage avancés de MIUI 11, propose quatre options. On y trouve le réglage original, celui DCI-P3, celui sRGB et un nouveau mode avancé. Ce dernier, très complet, vous permet de régler individuellement le niveau des lumières bleues, vertes et rouge (RGB) pour calibrer au mieux votre écran. Il vous permet également de régler le contraste, le gamma ou la saturation de l’affichage. Enfin, il vous permet de modifier la valeur dans l’espace colorimétrique HSV.

Pour l’heure, il semble qu’il s’agisse d’un test de Xiaomi auprès de certains utilisateurs et que le déploiement de la fonctionnalité ne soit pas encore généralisé. Reste que cette fonctionnalité de calibration avancée est particulièrement intéressante pour aller plus loin qu’une simple définition du mode entre « vif » ou « naturel ». On ignore cependant si cette fonctionnalité sera déployée plus globalement et quels smartphones Xiaomi pourront en profiter.