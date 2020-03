Xiaomi Redmi 9 : quatre capteurs photo seraient au programme

Le Xiaomi Redmi 9 aurait droit à quatre appareils photo au dos malgré le fait qu'il se positionnera sur un segment entrée de gamme.

Xiaomi a décidément toujours une actualité bien mouvementée. Récemment la marque a dévoilé ses Mi 10 et Mi 10 Pro ainsi que le Mi 10 Lite en France. À côté de ça, la marque a aussi dévoilé le Redmi Note 9s à l’international. Cela fait déjà beaucoup de smartphones sur une courte période de temps et pourtant, cette lancée ne semble pas terminée.

En effet, le leaker Sudhanshu Ambhore — qui a souvent eu de bonnes prédictions — a publié une image montrant le supposé quadruple appareil du Xiaomi Redmi 9. on y voit un module photo ressemblant beaucoup à celui du Redmi K30.

Here's an exclusive live image of Redmi 9 with some key specs from a Chinese source

MediaTek Helio G80

13MP Main + 8MP Wide + 5MP Macro + 2MP Depth

Purple & Green color options (atleast 2)#Redmi9 pic.twitter.com/X43WMx95VF

