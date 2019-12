Le Xiaomi Redmi 9 sortirait début 2020 et on connaît certaines de ses caractéristiques

Selon les informations du site 91Mobiles, Xiaomi pourrait lancer son Redmi 9 en début d'année prochaine, très rapidement après la sortie du Redmi 8. Le constructeur en profiterait pour passer à une puce Helio G70 de MediaTek à la place des Snapdragon de Qualcomm.

Alors que Xiaomi a lancé son Redmi 8 en Inde en octobre avant une sortie française un mois plus tard, le constructeur chinois ne devrait pas attendre bien longtemps avant de présenter son successeur, le Redmi 9.

En effet, selon les informations du site indien 91Mobiles, obtenues auprès de « sources de l’industrie », Xiaomi devrait officialiser son Redmi 9 au début de l’année prochaine. De quoi confirmer l’accélération des gammes chez Xiaomi qui avait déjà présenté son Redmi 7 en début d’année 2019 et son Redmi 8 en fin d’année. Il faut dire qu’en Inde, où il est numéro 1, le constructeur fait face à la concurrence de plus en plus agressive de Realme, et il doit donc innover et proposer davantage d’appareils pour rester dans la course.

Une puce MediaTek au lieu d’un SoC Qualcomm

Outre le calendrier, 91Mobiles révèle également quelques caractéristiques attendues pour ce Xiaomi Redmi 9. Celui-ci pourrait ainsi profiter d’un écran de 6,6 pouces avec une encoche, de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Surtout, le smartphone abandonnerait les puces Qualcomm au profit de MediaTek avec sa puce Helio G70. Il faut dire que si le Redmi 7 proposait un excellent rapport performances-prix grâce à son Snapdragon 632, c’était moins le cas du Redmi 8, équipé seulement d’un Snapdragon 439.

On ignore encore précisément quand sera annoncé le Redmi 9. Néanmoins, avec un Xiaomi Mi 10 attendu lui aussi en début d’année, probablement lors du MWC 2020, nul doute que le calendrier sera particulièrement chargé au premier trimestre pour la marque chinoise.