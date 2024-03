Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G : le plus premium des Redmi baisse de prix lors des ventes flash d’Amazon

Xiaomi présente pas moins de 5 modèles Redmi Note 13, et le mieux loti de tous est la version Pro Plus 5G. Entre sa dalle Oled à 120 Hz, sa charge 120 W et son puissant processeur, il a de bons arguments à offrir et profite même d’une remise durant les ventes flash d’Amazon.

Parmi tous les smartphones de Xiaomi, la gamme Redmi est le bon choix. Cette série offre une expérience soignée sans faire grimper la facture. C’est le cas par exemple du Redmi Note 13 Pro Plus 5G qui met le paquet en proposant une fiche technique musclée : un capteur de 200 Mpx, une charge véloce, un bel écran et une puce puissante. Et grâce aux ventes flash d’Amazon, la facture est moins salée avec cette petite remise.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 13 Pro + 5G

Un écran Oled à 120 Hz de 6,67 pouces

Un processeur musclé : Dimensity 7200-Ultra

La charge ultra-rapide de 120 W

Initialement vendu à 499,90 euros dans sa version 12 + 512 Go, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro + 5G est actuellement en promotion à 459 euros sur Amazon.

Initialement vendu à 499,90 euros dans sa version 12 + 512 Go, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro + 5G est actuellement en promotion à 459 euros sur Amazon.



Un Redmi un cran au-dessus

Avec le Redmi Note 13 Pro Plus, Xiaomi met un point d’honneur à délivrer un smartphone à l’allure haut de gamme. Il reprend le design de la génération précédente, avec un dos en verre qui donne une meilleure préhension en main, mais introduit un écran incurvé. Même si la plupart des concurrents adoptent un écran plat, ici le côté borderless fait son effet.

Le Redmi Note 13 Pro + 5G met en avant un écran Amoled en définition 1.5K (2 712 x 1 220 pixels) et profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La marque communique d’ailleurs une luminosité de 1 200 cd/m² et une couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3. Une dalle agréable à regarder et confortable pour consulter des vidéos ou naviguer dans l’interface.

Performant et inépuisable

Sous le capot, le Redmi Note 13 Pro + 5G est animé par une puce MediaTek Dimensity 7200, un SoC du milieu de gamme de 2021, mais qui a encore de bons restes aujourd’hui. Au quotidien, il est à l’aise dans tous les usages et peut même faire tourner les gros jeux du Play Store avec un peu de concessions sur la qualité des graphismes. Concernant la partie logicielle, il tourne avec MIUI 14 sous Android 13 alors que la plupart des références sur le marché sont déjà à Android 14. Xiaomi annonce quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de patchs de sécurité.

Côté photo, on a droit à un capteur principal grand-angle de 200 Mpx (f/1,7) avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Comme d’habitude, le capteur macro inutile, seul le capteur principal devrait s’en sortir convenablement avec de jolis clichés, mais vous ne serez pas le photographe attitré de vos amis. Il va surtout plaire pour sa grosse batterie de 5 000 mAh, capable de faire tenir l’appareil une bonne journée et sa compatibilité avec une recharge de 120 W. Résultat : une vingtaine de minutes suffisent pour faire le plein.

N’hésitez pas à consulter notre prise en main sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G.

