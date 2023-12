Xiaomi Redmi Note 12 Pro vs Redmi Note 12 5G : lequel est le meilleur smartphone ?

Difficile de s'y retrouver dans l'épais catalogue de Redmi. La filiale de Xiaomi a en effet la déclinaison facile mais, parfois, les distinctions entre les différents appareils ne sont pas anodines ! Nous vous aidons à y voir plus clair dans ce nouveau versus opposant le Redmi Note 12 Pro 5G au Redmi Note 12 5G.

Xiaomi est parmi les constructeurs les plus prolixes du marché. Surtout lorsqu’on prend en compte dans l’équation sa filiale Redmi, qui se concentre sur la commercialisation de références au rapport qualité-prix très intéressant. Aussi, parmi les modèles qui nous intéressent aujourd’hui, précisons d’emblée que nous parlerons des modèles 5G. Eh oui, non content de segmenter sa gamme en petits morceaux, Xiaomi propose également des modèles 4G dont la fiche technique varie parfois de façon importante.

Les smartphones qui s’affronteront aujourd’hui, les Redmi Note 12 Pro 5G et Redmi Note 12 5G sont d’ores et déjà disponibles dans le commerce, respectivement à partir de 399 euros et 229 euros. Ils s’intègrent donc tous deux dans la catégorie des meilleurs smartphones à moins de 500 euros. Un segment de marché où la concurrence fait rage, et qui compte dans ses rangs des références monstres comme le Google Pixel 7a.

Les fiches techniques des Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 5G

Le duel entre la rondeur et la rigueur

Les différences esthétiques entre les Redmi Note 12 et le modèle Pro sont maigres. Si l’on ne prend en compte que les dimensions, ce dernier est (étonnamment) plus petit que son concurrent (de 0,2 mm). Côté poids, en revanche, seul 1 gramme les sépare : 188 grammes pour le Note 12 et 187 grammes pour le Note 12 Pro.

Une légèreté due en grande partie au plastique utilisé pour encapsuler les composants des deux smartphones. Eh oui, n’oublions pas que nous sommes sur un segment de marché où les appareils se doivent de rester accessibles. Pas d’aluminium, et encore moins de titane ici.

Nous avons affaire à deux smartphones d’assez grande taille (l’écran mesure 6,67″), mais le Redmi Note 12 Pro propose un ratio écran-corps légèrement plus avantageux que son petit frère (85%). En d’autres termes, les bordures sont un peu plus épaisses sur ce dernier.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Le Redmi Note 12 5G // Source : Frandroid

Non, la plus grande différence est en réalité esthétique : les tranches du Redmi Note 12 sont plutôt arrondies, quand celles du Redmi Note 12 Pro sont plates. À notre humble avis, ce dernier est donc un tout petit plus austère. D’autant que les coloris du modèle standard sont, selon nous, un peu plus fun. Une affaire de goût, rien de plus.

Les deux smartphones profitent d’une prise jack pour brancher un casque ou des écouteurs, mais seul le Redmi Note 12 permet d’adjoindre une carte micro SD pour étendre le stockage. Enfin, côté durabilité, les deux smartphones sont certifiés IP53 et garantissent donc une résistance minime contre la poussière et les éclaboussures. L’écran du Redmi Note 12 Pro est néanmoins légèrement mieux protégé grâce à un verre Gorilla Glass 5, contre Gorilla Glass 3 sur son petit frère.

Deux beaux écrans OLED, mais l’avantage va au modèle Pro

On l’a dit, les Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 sont pourvus d’écrans de 6,67″. Il s’agit de dalles OLED (plutôt rare à ce prix) offrant une définition Full HD+ et, surtout, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce qui va donc les distinguer, c’est en particulier leur calibration, leur capacité à afficher des couleurs justes, mais également leur luminosité. Et à ce jeu-là, pas de doute possible : le Redmi Note 12 Pro tire son épingle du jeu. Tout cela grâce à une compatibilité HDR qui lui permet d’atteindre un plafond de presque 1000 cd/m² d’après les mesures de nos sondes, contre 668 cd/m² seulement pour le modèle classique. Pour l’écrire autrement : l’écran du modèle Pro est beaucoup plus lisible en extérieur que celui du Redmi Note 12.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Concernant la colorimétrie, en revanche, c’est bonnet blanc, blanc bonnet. C’est souvent le cas sur les modèles d’entrée de gamme, et le problème s’illustre logiquement ici : par défaut, la température des couleurs est bien trop froide. Le Redmi Note 12 Pro ressort de nos tests avec un écran calibré à 7300K et le Note 12 à 7158K. Le mode « naturel » permet dans les deux cas de réchauffer tout ça, mais c’est encore imparfait. En clair : n’attendez pas de ces smartphones qu’ils affichent des couleurs impeccables.

Plutôt dommage, car les deux sont capables de dépasser les 100 % de couverture du gamut DCI-P3. Une nouvelle fois, le Redmi Note 12 Pro s’en tire encore mieux ici grâce à sa compatibilité HDR.

Des interfaces identiques

Rien ne ressemble plus à un téléphone sous MIUI qu’un autre téléphone sous MIUI. Aussi nous ne nous appesantirons pas sur cette partie du comparatif. Quelques détails sont cependant à garder en mémoire : les deux smartphones étaient livrés en sortie de boîte avec Android 12 et MIUI 14.

Le hic, c’est que le fabricant ne promet que deux mises à jour majeures du système d’exploitation. C’est-à-dire que les Redmi Note 12 et Redmi Note 12 Pro n’iront pas plus loin… qu’Android 14, actuellement en cours de déploiement sur les smartphones haut de gamme.

MIUI est une surcouche assez différente des autres du marché. Autant l’écrire : elle s’inspire allègrement d’iOS, avec notamment ce panneau de raccourcis distinct du volet de notifications. Plutôt claire, l’interface laisse de nombreuses occasions de personnaliser son expérience grâce à des widgets et divers thèmes.

Côté perfs, le Pro part (loin) devant

C’est souvent au chapitre des performances que les différences entre un modèle « Pro » et standard s’illustre le mieux. Une théorie qui se vérifie ici, avec un Redmi Note 12 Pro qui dépasse le Redmi Note 12 d’une large avance.

Les deux mobiles sont pourtant équipés de puces récentes (la MediaTek Dimensity 1080 gravée en 6 nm pour l’un et la Snapdragon 4 Gen 1 également gravée en 6 nm de l’autre), mais la cadence du CPU embarqué dans le modèle Pro lui offre un net avantage.

Plafonnant à 2,6 GHz contre 2,0 GHz, le processeur du Note 12 Pro s’adosse à un GPU à l’avenant, capable d’assurer une bonne fluidité sur Fortnite en qualité Élevée, et de tenir les 60 images par seconde sur Genshin Impact. D’après nos tests, le Redmi Note 12 est aussi capable de faire tourner ces jeux, mais dans de moins bonnes conditions. Par ailleurs, la chauffe est de mise — surtout sur le modèle Pro, qui a pu atteindre 65° après 20 minutes de jeu !

Le Redmi Note 12 Pro nettement plus à l’aise

A priori, il n’y a pas l’air d’y avoir de grandes différences techniques entre les deux concurrents du jour. Mais le diable se cache dans les détails. Et un en particulier doit nous mettre la puce à l’oreille. Sur son site Internet, Xiaomi dévoile uniquement la taille du capteur principal du modèle Pro, laissant entendre que celle du modèle classique est indigente. Une impression qui a pu être confirmée pendant nos tests sur le terrain.

Redmi Note 12 Pro 5G :

Un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels f/1,88 ;

un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels f/2,2 ;

un capteur macro de 2 MP f/2,4.

Redmi Note 12 5G :

Caméra principale : 48 Mpx, f/1,8 ;

Caméra ultra grand-angle 8 Mpx, f/2,2, 118° ;

Macro : 2 Mpx, f/2,4.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro // Source : Frandroid

De jour, la photographie au smartphone n’est plus vraiment un problème. Du moins pas quand les conditions sont bonnes. À ce titre, le Redmi Note 12 Pro montre déjà des signes d’une meilleure gestion des dynamiques : les couleurs sont plus vives, les contrastes renforcés et le piqué plus remarquable que sur les clichés issus de son petit frère.

La tristesse de la colorimétrie rend moins appétissant ces melons // Source : Yazid Amer – Frandroid Zoom x2 // Source : Yazid Amer – Frandroid L’autofocus réalise un beau travail sur les objets en mouvements // Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 5G

Une plus grande polyvalence que l’on retrouve évidemment quand la lumière vient à manquer. De taille correcte (1/1.56″), le module principal du Redmi Note 12 Pro est capable de récupérer davantage de lumière que son collègue. Ce qui résulte en des clichés mieux exposés, et donc de meilleure qualité.

Source : Yazid Amer – Frandroid Dès qu’une source lumineuses est visible, elle génère un halo // Source : Yazid Amer – Frandroid

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 5G

Le reste de la configuration est, comme souvent, plus anecdotique. Les deux mobiles profitent du même capteur ultra grand-angle (8 mégapixels uniquement) qui pourra faire l’affaire en pleine journée, à la plage par beau temps, mais difficilement dans d’autres scénarios tant la définition est faible. Enfin, le module macro n’a malheureusement que peu d’intérêt. Comme trop souvent sur ce type d’appareils.

Redmi Note 12 5G – macro

Autonomie : victoire écrasante du Pro

L’écart commence à se creuser en faveur du Redmi Note 12 Pro, et ce n’est pas l’autonomie qui fera bouger les lignes de l’autre côté. En effet malgré les batteries de 5 000 mAh intégrés dans les deux modèles, le Redmi Note 12 Pro est très largement devant dans notre protocole de test automatisé ViSer.

En simulation d’utilisation réelle, ce modèle a tenu 14h05 contre seulement 10h40 pour le Redmi Note 12 5G. En d’autres termes, seul le modèle Pro peut vous permettre de tenir deux jours sans recharger votre smartphone. Il est par ailleurs bien mieux équipé côté recharge, avec un plafond de puissance de 67 W contre 33 W seulement sur le Note 12 5G. Cela se traduit par une recharge complète en 50 minutes pour le premier, et 70 minutes pour le second.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Redmi Note 12 Pro ou Redmi Note 12, lequel choisir ?

Certes, les Redmi Note 12 5G et Redmi Note 12 Pro ne jouent pas tout à fait dans la même catégorie, niveau prix. Mais le grand bal des promotions en tout genre tend à réduire l’écart et vous permettra probablement d’acquérir le modèle le plus perfectionné à moindre prix.

Car il n’y a pas photo : le Redmi Note 12 Pro est meilleur que son petit frère dans absolument tous les cas de figure. Son écran est plus lumineux et coloré, ses photos sont de meilleure qualité, il est plus performant et, surtout, beaucoup plus endurant.

Ceci étant dit, rien de ce que nous avons pu dire sur le Redmi Note 12 5G n’est rédhibitoire. Il s’agit d’un très bon smartphone de milieu de gamme, qui souffre simplement de la comparaison avec son grand frère. Pour un usage quotidien, sans utilisation d’applications ou de jeux lourds ni sans attente particulière au niveau de la photo, il fera très bien l’affaire (en plus, il est plus joli, mais ça reste entre nous).