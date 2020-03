Mi 10 Pro : comment Xiaomi reste sous les 5 % de marge malgré un smartphone à 1000 euros

Xiaomi compte toujours tenir sa promesse de marges de moins de 5 % sur ses ventes de produit en 2020. Néanmoins, il s'agit d'une moyenne sur l'ensemble des appareils vendus par le constructeur et la marge pourrait être plus importante sur certains modèles.

La semaine dernière, Xiaomi annonçait le lancement européen — et français — de ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Mi 10 et Mi 10 Pro. Deux appareils qui peuvent facilement cocher toutes les cases des smartphones premium non seulement pour leurs caractéristiques, mais aussi pour leur tarif.

En effet, alors que le constructeur chinois nous avait habitués jusqu’à présent à lancer des smartphones de la gamme Mi à moins de 500 euros, le Mi 10 est annoncé en Europe à 799 euros, tandis que le Mi 10 Pro s’affiche à 999 euros. Des tarifs particulièrement élevés pour la marque, surtout que le Mi 10 avait été lancé en Chine 3 999 yuans (527 euros HT) pour la version 128 Go — indisponible en France — tandis que le Mi 10 Pro s’y affichait à 4 999 yuans (660 euros HT).

Des tarifs européens qui ont fait naître quelques craintes auprès des amateurs de la marque en Europe, certains suggérant que Xiaomi avait abandonné sa promesse de ne pas faire plus de 5 % de bénéfice net sur les ventes de ses produits. Ce mardi, Shou Zi Chew, président de Xiaomi, a donc tenu à rassurer la communauté en publiant un tweet.

We announced our 2019 results today! I wrote a short note to our Mi Fans, talking about our R&D investments to bring you the most cutting-edge tech and fulfilling our pledge of not making more than 5% net income margins on our hardware business. Please take some time to read it! pic.twitter.com/PUADxP9Ymd

— Shou Zi Chew (@ShouZiChew) March 31, 2020