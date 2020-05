MIUI 12 : Xiaomi lance officiellement sa nouvelle interface pour smartphones

Très attendue, la nouvelle interface des smartphones Xiaomi est officiellement lancée dans le monde. MIUI 12 est « l’oeuvre d’une décennie » de travail affirme le constructeur. Petit point sur les nouveautés et les smartphones compatibles.

Il y a quelques semaines, Xiaomi dévoilait en Chine les contours de MIUI 12, la nouvelle interface de ses smartphones. Le constructeur tenait aujourd’hui une conférence de lancement mondial. MIUI 12 se distingue par une toute nouvelle charte graphique, de nouvelles fonctionnalités et un renforcement de la protection de la vie privée.

MIUI 12 : les principales nouveautés

Pour améliorer la fameuse expérience utilisateur, Xiaomi a complètement repensé la charte graphique de MIUI 12. Inspirée par la nature, l’interface se distingue par un tout nouveau système d’animations. Mi Render Engine se charge d’apporter plus de rapidité dans la navigation alors que Mi Physics Engine apporte un panel d’animations et de transitions plus fluides. Surtout, Xiaomi a repensé la disposition des différents éléments pour améliorer l’ergonomie et rendre l’expérience plus intuitive et personnalisée.

Ceux qui ont suivi les avancées de MIUI 12 ont certainement vu passer le « Super Wallpaper ». Ce fond d’écran 3D reprend les images des planètes tout droit venues de la NASA avec une animation bluffante lors du déverrouillage du smartphone.

Parmi les autres nouveautés, on trouve le renforcement de la protection de la vie privée avec tout un lot de paramètres venant compléter ceux déjà proposés par Google sur la version Stock d’Android. Un meilleur multitâche (avec fenêtres flottantes), un mode sombre revisité, la capture vidéo en natif et un mode « ultra-économie de batterie » complètent l’ensemble.

Last but not least, MIUI 12 intègre enfin un tiroir d’applications, grand absent des précédentes versions de l’OS de Xiaomi. Le constructeur s’est inspiré du tiroir utilisé dans le Poco Launcher, pour notre plus grand bonheur.

MIUI 12 disponible dès juin 2020

Le déploiement de MIUI 12 débutera dès le mois de juin 2020 sur quelques modèles seulement. Les heureux élus sont les Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 et sa déclinaison Pro. Les autres smartphones seront servis modèle par modèle au fil des semaines. Vous pouvez retrouver la liste complète des smartphones compatibles ici.

Avec MIUI 12, Xiaomi semble livrer l’interface de la maturité. Déjà très appréciée par de nombreux utilisateurs, elle faisait également l’objet de critiques notamment à cause de l’absence de tiroir d’applications si cher aux fidèles d’Android. La nouvelle recette semble donc prometteuse. En tout cas, nous avons hâte d’y goûter.