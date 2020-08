Xiaomi Redmi K30 Ultra : l’écran 120 Hz se marie à la caméra pop-up

Le Xiaomi Redmi K30 Ultra est l'un des produits annoncés pour célébrer les 10 ans de la marque chinoise. Il se distingue par une meilleure puce, un écran 120 Hz et un système de caméra pop-up pour éviter les poinçons.

Pour souffler ses dix bougies en grande pompe, Xiaomi a présenté deux nouveaux smartphones affublés du suffixe « Ultra ». Ainsi, aux côtés du Mi 10 Ultra, nous découvrons également le Xiaomi Redmi K30 Ultra.

Intéressante fiche technique

Plusieurs choses sont à retenir sur cette variante plus sophistiquée des Redmi K30 déjà lancés en Chine depuis quelque temps. Parmi elles, on soulignera la présence d’un mode 120 Hz sur l’écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces. La dalle en question n’est par ailleurs percée d’aucun trou puisque le téléphone opte pour un design à la Xiaomi Mi 9T et Mi 9T Pro avec sa caméra pop-up. Le dos ressemble plutôt à un Redmi K30 Pro ou à un Poco F2 Pro cela dit par la présence d’un quadruple module photo au format rond.

Le Xiaomi Redmi K30 Ultra muscle aussi son jeu sur les performances avec un SoC haut de gamme de MediaTek, le Dimensity 1000+ gravé en 7 nanomètres qui confère par ailleurs une compatibilité 5G au smartphone. Côté photo, voici la configuration choisie à l’arrière :

capteur principal de 64 mégapixels

ultra grand-angle de 13 mégapixels (119 degrés)

capteur avec objectif photo de 5 mégapixels

capteur de profondeur de 2 mégapixels

Pour les selfies, la caméra pop-up propose un capteur de 20 mégapixels. Pour assurer une bonne autonomie, c’est une batterie de 4500 mAh qui est embarquée et elle fonctionne avec un chargeur rapide de 33 W.

Faces avant et arrière du Xiaomi Redmi K30 Ultra // Source : Xiaomi Le dos du Xiaomi Redmi K30 Ultra // Source : Xiaomi

On notera aussi la présence d’une prise jack 3,5 mm et de haut-parleurs stéréo.

Pas de Xiaomi Redmi K30 Ultra en France pour l’instant

L’annonce du Xiaomi Redmi K30 Ultra ne concerne pas la France à ce jour.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi en 2020 ?

En Chine, le téléphone est disponible en trois coloris : blanc, noir et vert. La version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est affichée au prix de 1999 yuans, soit environ 244 euros HT. L’appareil existe aussi dans trois autres variantes, 8/128 Go, 8/256 Go et 8/512 Go, cette dernière coûtant 2699 yuans (330 euros HT).